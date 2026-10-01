Studentët në bllokadë: “Ata që flasin për ‘dhunë studentore’, le të shpjegojnë kush i rreh qytetarët në detyrë zyrtare”
Pas rrahjes së vëzhguesit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit pranë stendës së SNS-së në Beogradin e Ri — ai fotografonte në detyrë zyrtare dhe përfundoi në spitalin ushtarak VMA
Studentët në bllokadë dënuan rrahjen e vëzhguesit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, i cili u sulmua fizikisht pranë stendës së Partisë Progresiste Serbe (SNS) në Beogradin e Ri, siç njofton portali Nova.rs.
“Pranë stendës së SNS-së në Beogradin e Ri u rrah vëzhguesi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Ai ishte në detyrë zyrtare dhe përfundoi në VMA. Pas Novi Sadit, ata që flasin për ‘dhunë studentore’, le të shpjegojnë se çfarë po ndodh rreth stendave të tyre. Kush i rreh qytetarët në detyrë zyrtare?”, pyetën studentët në bllokadë në një postim në rrjetin social X, siç citon Nova.rs.
Siç kujton Nova.rs, vëzhguesi i Agjencisë u sulmua më herët gjatë së mërkurës në Bllokun 19a në Beogradin e Ri, në afërsi të stendës së SNS-së, teksa në terren po ndiqte fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit.
Sipas informacioneve të televizionit N1, pak para incidentit, i sulmuari u kishte shpjeguar të pranishmëve se fotografitë po i bënte në detyrë zyrtare, në kuadër të punës që kryen për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit.
Më pas, siç u thanë ata televizionit N1, ai u sulmua nga disa persona, të cilët i shkaktuan lëndime të shumta trupore në kokë dhe në trup.
Nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, në një përgjigje për N1, thanë se janë njoftuar për këtë incident, por se për hollësi do të flasin të enjten.
Televizioni N1 i ka dërguar një email zyrtar Ministrisë së Punëve të Brendshme lidhur me këtë ngjarje, por përgjigja ende pritet, raporton Nova.rs.
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