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27 Sht 2026
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«Avengers: Endgame Encore» kryeson box office-in me 26 milionë dollarë — «Resident Evil» i dyti, gara e ngushtë për vendin e tretë Deklaratat e ndryshuara të Gërvallës u morën si referencë për ta mbajtur në burg Selimin Julian Hall shënon në debutimin e tij me kombëtaren e SHBA-së “Qëndresa vazhdon, zëri ynë nuk shuhet”, Endrit Thaçi reagon pas natës së 11-të të protestës Tampa Bay Rays mposhtin Philadelphia Phillies 3-0 në ndeshjen e 26 shtatorit 2026
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Kosova

Deklaratat e ndryshuara të Gërvallës u morën si referencë për ta mbajtur në burg Selimin

Ministrja e Drejtësisë Donika Gërvalla ka folur për herë të parë pas aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë, ndërsa gazetarja Rina Mujku thotë se deklaratat e saj të ndryshuara janë marrë si referencë nga prokurori Alex Whiting për vazhdimin e paraburgimit të Rexhep Selimit.

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Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka folur për herë të parë pas aktgjykimit dënues të shkallës së parë ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Gjykatën Speciale në Hagë. Në një konferencë për media, e pyetur për kritikat se kishte heshtur, ajo tha se ajo dhe ekipi i saj i janë futur punës që në ditën e parë pas aktgjykimit. “Çështja e Speciales është betejë ligjore, jo e deklaratave në media”, u shpreh Gërvalla, siç njofton Klan Kosova.

Gërvalla mohoi çdo lidhje me dëshmi kundër ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. “Nuk kam asnjë hallkë as me UNMIK-un, as me EULEX-in, as me Specialen, nuk ka asnjë pikëtakim timin as direkt e as indirekt”, tha ajo.

Por deklaratat e sotme vijnë pas ndryshimit të qëndrimeve publike të saj — dhe sipas gazetares Rina Mujku, ky ndryshim është marrë si referencë për ta mbajtur në burg Rexhep Selimin. Mujku ka thënë se Gërvalla më herët, e pyetur për dërgimin e dosjeve në Zyrën e Prokurorit të Specializuar në Hagë, kishte mohuar se ka dorëzuar dosje apo ka pasur kontakte me hetuesit në Hagë.

Sipas Mujkut, ndryshimi i deklarimeve publike të Gërvallës është marrë si referencë se në Kosovë ka klimë frikësimi dhe intimidimi të dëshmitarëve — një nga arsyet kryesore pse Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit u është vazhduar paraburgimi mbi 100 herë që nga nëntori 2020.

Qëndrimet e ndryshuara të Gërvallës u përfolën në një emision televiziv në fillim të gjykimit, dhe më pas ish-kryeprokurori Alex Whiting e shfrytëzoi këtë fakt për të kërkuar vazhdimin e paraburgimit të Rexhep Selimit; Trupi Gjykues e pranoi kërkesën.

Gërvalla përsëriti se nuk ka pasur asnjë pikëtakim me Specialen dhe se fokusi i saj është puna institucionale dhe përgatitjet për fazën e Apelit.

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