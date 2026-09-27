Mickoski: Maqedonisë i duhet opozitë e fortë — “alternativa” e re i nënvlerëson dhe i fyen qytetarët
Kryeministri nga Nju Jorku komentoi platformën e re opozitare “Bisedime për të ardhmen në 12:05” — nuk do të përzihet në punët e brendshme të SDSM-së, por thekson se vendit i mungon një opozitë e fortë
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka komentuar në një intervistë për MTV-në, dhënë në Nju Jork ku ndodhet me rastin e vizitës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, shfaqjen e platformës së re opozitare “Bisedime për të ardhmen në 12:05” — grupim ish-zyrtarësh të SDSM-së që kërkojnë largimin e Venko Filipçes nga kreu i partisë. Siç njofton Ohrid24, kryeministri e cilësoi iniciativën si një “alternativë” që e nënvlerëson dhe e fyen popullin, duke theksuar se mesazhi “ju votoni për Mickoskin dhe VMRO-në se s’keni zgjidhje tjetër” është në vetvete oksimoron.
Sipas raportimit të Vesti.mk, Mickoski shtoi se “në politikë s’ka shans të dytë për përshtypjen e parë”, duke lënë të kuptohet se iniciatorët e platformës e kanë humbur tashmë besimin e publikut. Ai theksoi se nuk do të përzihet në punët e brendshme të SDSM-së, por vlerësoi se Maqedonisë së Veriut i duhet një opozitë e fortë për debat politik me qeverinë — “ndërsa tani nuk kemi një të tillë”.
Kryeministri komentoi edhe spektrin aktual opozitar në vend. Siç raporton MediaHub, për koalicionin opozitar të udhëhequr nga BDI-ja ai foli për “struktura të vjetra e të konsumuara”, ndërsa për Levicën u shpreh se ka lënë përshtypje të zbehtë gjatë drejtimit të dy institucioneve në Qytetin e Shkupit dhe nuk mund të paraqitet si alternativë — duke e përshkruar atë si një grup prej 10-20 vetësh, të kënaqur me financimin vjetor.
Deklaratat e Mickoskit vijnë në një moment kur skena politike në Shkup është në lëvizje, pas daljes publike të platformës “Bisedime për të ardhmen në 12:05”, e cila synon, sipas themeluesve të saj, rimëkëmbjen e së majtës përmes largimit të lidershipit aktual të SDSM-së. Kryeministri, megjithatë, duket i bindur se kjo iniciativë nuk do të arrijë të ndërtojë besim te qytetarët.
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