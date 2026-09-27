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MLB

Arizona Diamondbacks mposhtin San Diego Padres në ndeshjen e 26 shtatorit 2026

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Arizona Diamondbacks arritën një fitore të fortë ndaj San Diego Padres në ndeshjen hapëse të serisë së fundit të sezonit, duke shfaqur sulm të organizuar dhe presion konstant ndaj goditjeve të kundërshtarit.

Sipas Bleacher Report, Diamondbacks fituan 11-4, me sulmin që prodhoi tre home run dhe detyroi Padres të ndryshonte planin e pithimit gjatë ndeshjes.

Në pjesën e parë pati disa lëvizje të shpejta: në fund të pjesës së parë Dustin Harris realizoi një singël në të djathtë, ndërsa Fernando Tatis fluturoi jashtë fushës drejt qendrës. Nga ana tjetër, Gabriel Moreno dhe Ketel Marte përfunduan me ground out dhe Lars Nootbaar fluturoi jashtë në të djathtë.

Fitore e këtillë ndryshon balancën e garës për vendet e kualifikimit ndërsa sezoni shkon drejt fundit; Sipas Bleacher Report, rezultati do të ndikojë në dinamikën për vendet e Wild Card dhe në vendosjen e përfundimtare të renditjeve.

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