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Ekspozita

Cézanne pushton Parisin: 174 vepra në Grand Palais për gjigantin e artit modern

Grand Palais hap «Cézanne et nous»: 174 vepra nga «mjeshtri i Aix» dhe artistët që ai frymëzoi — nga Gauguin te Picasso e Matisse, deri më 17 janar 2027.

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Parisi i ka hapur dyert njërit prej emrave më të mëdhenj të pikturës moderne: Grand Palais ka çelur ekspozitën “Cézanne et nous” (“Cézanne dhe Ne”), një bashkëprodhim i Musée d’Orsay, Musée de l’Orangerie dhe Centre Pompidou, që sjell në kryeqytetin francez trashëgiminë e “mjeshtrit të Aix”. Siç shkruan Le Monde, ekspozita nuk është thjesht një homazh për Paul Cézanne-n (1839–1906), por një portret i ndikimit të tij të jashtëzakonshëm mbi brezat që erdhën pas tij.

E vendosur në dy katet e Grand Palais, ekspozita mbledh 174 vepra: 69 prej tyre janë të vetë Cézanne-s, ndërsa 105 të tjera u përkasin 78 artistëve të tjerë që e quajtën atë “mjeshtrin” e tyre. Veprat e tij vijnë kryesisht nga koleksionet franceze, por edhe nga institucione prestigjioze të botës: “Lavažit e mëdhenj” (The Large Bathers, 1894–1905) kanë mbërritur nga National Gallery e Londrës, ndërsa vepra të tjera janë huazuar nga Muzeu i Artit Modern të Nju Jorkut (MoMA), Nelson-Atkins në Kansas City, Phillips Collection në Uashington, muze zvicerane dhe koleksioni Goulandris.

Rrugëtimi është kronologjik. Kati përdhes mbulon fundin e shekullit XIX deri në periudhën mes dy luftërave botërore: Gauguin dhe rrethi i tij, Bonnard dhe Nabi-të, Fauve-t me Matisse, Derain dhe Vlaminck, kubistët Braque, Picasso, Gris dhe Léger, e më pas Delaunay, Mondrian dhe Malevich. Kati i sipërm vijon me artistë deri në brezat e sotëm, duke dëshmuar se hija e Cézanne-s zgjatet edhe në ditët tona.

Ndikimi i “mjeshtrit të Aix” te brezat e rinj kaloi, sipas Le Monde, përmes tregtarit të artit Ambroise Vollard dhe retrospektivës së madhe pas vdekjes së tij në Salon d’Automne të vitit 1907 — momenti që vulosi kalimin e tij nga piktor i pakuptuar në figurë themelore të artit modern.

Ekspozita “Cézanne et nous” qëndron e hapur deri më 17 janar 2027. Hyrja bëhet nga Place Jean-Perrin, Paris 8e; orari është nga e marta në të diel, 10:00–19:30, ndërsa të premteve deri në 22:00. Biletat kushtojnë 16–19 euro.

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