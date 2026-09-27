Tullumba tradicionale me sherbet — ëmbëlsira krokante e kuzhinës osmane
Petulla të arta e krokante të skuqura në vaj, të zhytura në sherbet të ftohtë limoni — ëmbëlsira që nuk mungon në asnjë sofër festive.
Përbërësit
Për brumin:
- 250 ml ujë
- 125 g gjalpë
- 1 lugë gjelle sheqer
- 1 majë luge kripë
- 160 g miell
- 3 vezë (në temperaturë ambienti)
- vaj për skuqje
Për sherbetin:
- 500 g sheqer
- 500 ml ujë
- 1 lugë gjelle lëng limoni
Përgatitja:
- Përgatiteni sherbetin fillimisht: zieni ujin me sheqerin 8–10 minuta, shtoni lëngun e limonit, zieni edhe 2 minuta dhe lëreni të ftohet plotësisht.
- Në një tenxhere zieni ujin me gjalpin, sheqerin dhe kripën. Kur të valojë, hidhni miellin menjëherë dhe përziejeni fort derisa brumi të shkëputet nga anët e tenxheres.
- Lëreni brumin të ftohet 5–10 minuta, pastaj shtoni vezët një e nga një, duke e përzier mirë pas çdo veze, derisa të merrni një brumë të butë e të lëmuar.
- Mbushni një qese pastiçerie me grykë yll dhe shtrydhni shirita brumi — ose direkt në vaj të ftohtë, ose mbi letër furre.
- Ngrohni vajin në temperaturë mesatare dhe skuqni tullumbat derisa të marrin ngjyrë të artë nga të gjitha anët.
- I kulloni të nxehta dhe i zhytni menjëherë në sherbetin e ftohtë; i lini 2–3 minuta dhe i vendosni në pjatë shërbimi.
- Shërbehen të ftohta, të zbukuruara sipas dëshirës me arra të grira.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 30 minuta. Porcione: rreth 20 copë.
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