Julian Hall shënon në debutimin e tij me kombëtaren e SHBA-së
Julian Hall shënoi në paraqitjen e tij të parë me ekipin kombëtar të Shteteve të Bashkuara, duke ndihmuar skuadrën të triumfonte 4-1 në miqësoren ndaj Perusë në Inter.co Stadium të Orlando City. Goli erdhi në minutën e 72-të, kur Hall u gjend në shtyllën e pasme dhe devijoi në rrjetë një kryqim të Sebastian Berhalter, dhjetë minuta pasi ishte futur në fushë si zëvendësim për Justin Ellis.
Siç raporton mlssoccer, ky gol përbën një tjetër arritje në një sezon të shkëlqyer 2026 për sulmuesin 18-vjeçar të Red Bull New York: 10 gola dhe 5 asistime, për një total prej 15 kontribuccionesh, që i siguruan edhe ftesën për MLS All-Star gjatë verës.
Përveç golit, Hall dha edhe asistin për një përfundim spektakolar të Sebastian Berhalter në minutën e 90-të, që vulosi rezultatin 4-1. Një tjetër debutant, Justin Ellis, kishte hapur shënimin që në minutën e katërt me një kokëpasim të realizuar pas një qarkullimi nga Gio Reyna, kështu që dy lojtarë shënuan në ndeshjet e tyre të para për përfaqësuesen.
Ngjarjet kryesore të ndeshjes dhe statistikat e sezonit të lojtarëve u përmendën gjithashtu nga mlssoccer.
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