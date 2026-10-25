Departamenti i Drejtësisë u jep 48 orë të 58 qarqeve të Kalifornisë të veçojnë fletëvotimet e të dyshuarve si joshtetas
Më pak se dy javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, Departamenti amerikan i Drejtësisë ka paralajmëruar zyrtarët zgjedhorë në gjithë Kaliforninë se mund të bëhen objekt i “mbikëqyrjes” federale nëse refuzojnë të ndihmojnë për të identifikuar të dyshuarit si joshtetas në listat e votuesve dhe për të veçuar fletëvotimet e tyre me postë derisa të verifikohet shtetësia, siç njofton Reuters, duke iu referuar raportimit të New York Times.
Sipas Reuters, letrat u dërguan të premten në të 58 qarqet e shtetit dhe zyrtarëve lokalë u jepen 48 orë për të ndihmuar në përcaktimin e statusit të shtetësisë së personave në listat federale. Listat shoqëruese janë një nënbashkësi e rreth 20 mijë personave në gjithë Kaliforninë që Departamenti i identifikoi javën e kaluar si joshtetas të mundshëm që mund të kenë marrë fletëvotime. Për ata, shtetësia e të cilëve nuk mund të konfirmohet, letra kërkon që zyrtari zgjedhor të urdhërojë menjëherë veçimin — jo anulimin — e fletëvotimeve me postë derisa statusi të përcaktohet, dhe nëse një fletëvotim është kthyer tashmë, të mos përpunohet.
Paralajmërimi është edhe më i drejtpërdrejtë në letrën për qarkun San Bernardino, të parë nga CNN: prokurori i parë ndihmës Bill Essayli shkruan se personat që numërojnë me vetëdije fletëvotime të hedhura nga individë të identifikuar nga agjencitë federale si joshtetas rrezikojnë të bëhen “ndihmës dhe nxitës të një krimi federal”. Departamenti i Drejtësisë dhe zyra e prokurorit të përgjithshëm të Kalifornisë nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesës për koment, sipas Reuters.
Kjo është përshkallëzimi më i fundit i kontrollit të administratës mbi listat e votuesve para mesmandatit. Shtëpia e Bardhë ka shtyrë agjencitë federale të përshpejtojnë shqyrtimin e listave të votuesve të të paktën 47 shteteve, të marra nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, ndërsa më 16 tetor Departamenti i Drejtësisë paralajmëroi qarkun e Los Angeles-it dhe zyrtarët e Kalifornisë se mund të mbajnë përgjegjësi nëse numërojnë votat me postë të më shumë se 20 mijë personave. Zyrtarët e Kalifornisë i kanë hedhur poshtë këto hapa: sekretarja e shtetit Shirley Weber e ka akuzuar administratën se po përpiqet të aksesojë në mënyrë të paligjshme të dhëna të mbrojtura të votuesve dhe të pastrojë listat, duke minuar besimin në zgjedhje.
Reagimi politik ishte i menjëhershëm. Senatori demokrat Alex Padilla, anëtar i lartë i Komisionit të Senatit për Rregullat dhe Administrimin, e quajti administratën “të frikësuar dhe të dëshpëruar” dhe tha se Departamenti i Drejtësisë nuk ka paraqitur asnjë provë për mashtrim masiv zgjedhor, se të dhënat e tij janë pranuar si të pasakta dhe të pabesueshme dhe se administrata nuk ka autoritet të ndërhyjë. Edhe nëpunësi i qarkut të Los Angeles-it, Dean C. Logan, në një email të premten foli për një “qëndrim frikësimi dhe kërcënimesh” ndaj zyrtarëve lokalë vetëm dymbëdhjetë ditë para zgjedhjeve dhe për një afat 48-orësh “të pazbatueshëm”. Vetëm shtetasit amerikanë lejohen të votojnë në zgjedhjet federale dhe shtetërore.
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