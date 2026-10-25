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Ukraina

Industria e qymyrit në Donbasin e pushtuar ka rënë, propaganda ruse premton robotizimin e minierave

Qendra për Kundërshtimin e Dezinformimit pranë Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës thotë se, në kushtet e rënies totale të industrisë së qymyrit në Donbasin e pushtuar, propaganda ruse përpiqet të shpërqendrojë banorët me premtime për "robotizimin e minierave në dekadat e ardhshme".

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Pamje arkiv: punëtor qymyri në Donbas (Foto: Ukrinform)

Në kushtet e rënies totale të industrisë së qymyrit në Donbasin e pushtuar përkohësisht, propaganda ruse përpiqet të shpërqendrojë banorët duke premtuar “robotizimin e minierave në dekadat e ardhshme”, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Qendrës për Kundërshtimin e Dezinformimit pranë Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës.

Qendra rikujton se më parë propaganda ruse përhapi ide “inovative” si rritja e perimeve në minierat e mbyllura dhe filtrimi i ujërave të minierave, por këto projekte nuk u realizuan kurrë për shkak të kostos së lartë; sipas analistëve, qëllimi i tyre i vetëm ishte krijimi i iluzionit se industria e qymyrit vazhdon të punojë dhe të zhvillohet.

“Në të vërtetë, industrinë e qymyrit e ka goditur një rënie e plotë. Përpjekjet e pushtuesve për të shpëtuar ndërmarrjet duke ua transferuar ‘investitorëve rusë’ dështuan”, thekson Qendra. Sipas të dhënave të saj, investitorët, pasi kuptuan se kishin rënë në kurth, u përpoqën t’i kthenin autoriteteve pushtuese nëntë nga 15 objektet e marra me qira, sepse minierat janë me humbje dhe e vetmja zgjidhje për to mbetet konservimi, madje me shpenzimet e tyre.

“Pushtimi rus ka shkatërruar përfundimisht atë me çfarë Donbasi është krenuar gjithmonë — industrinë e tij të qymyrit dhe punën e minatorëve”, përfundon Qendra. Siç ka raportuar Ukrinform, punëtorët e minierave në pjesën e pushtuar të Donbasit ankohen për mbyllje ndërmarrjesh, ulje të nxjerrjes dhe mospagesë të pagave.

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