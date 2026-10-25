Ariu i ri ngordh pasi goditet nga një veturë në autostradën Shkup–Tetovë
Këlyshi rreth 60–70 kilogramë u godit të premten në mbrëmje pranë pikës së pagesës në Gllumovë nga një "Volvo" me targa të Gostivarit; Inspektorati i Mjedisit kërkon formimin urgjent të ekipit të ndërhyrjes
Një ari i ri ka ngordhur pasi është goditur nga një veturë në autostradën Shkup–Tetovë, në një aksident që të premten në mbrëmje bllokoi përkohësisht qarkullimin. Sipas Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, siç njofton portali “Sakam da kazam”, këlyshi me peshë rreth 60–70 kilogramë u godit në aksin nga Shkupi drejt Tetovës, rreth dy kilometra pas pikës së pagesës në Gllumovë, dhe nga goditja pësoi lëndime të rënda, ndonëse fillimisht jepte ende shenja jete.
Qendra për Menaxhim me Kriza e njoftoi Inspektoratin përmes kryeinspektorit për mbrojtjen e natyrës, Pejo Kirovski, ndërsa në vendngjarje doli ekipi kujdestar i policisë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, siç raporton Fokus, vetura “Volvo” me targa të Gostivarit drejtohej nga Xh.D. (36) nga Gostivari, ndërsa veterineri dhe kujdestari i Kopshtit Zoologjik të Shkupit, Sasho Pançev, i mbërritur në vendngjarje me automjetin e institucionit, konstatoi me keqardhje se këlyshi nuk jepte më shenja jete. Këqyrjen e kreu ekipi hetimor i SPB Shkup.
Vonë natën, në koordinim me dekanin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, trupi i ariut u transportua në laboratorët e fakultetit, ku ekspertët do të kryejnë autopsinë. Inspektorati ndau informacionin edhe në grupin e Viber-it të ekipit të ndërhyrjes për raste të tilla, ekip i cili, siç thekson vetë institucioni, ende nuk është zyrtarizuar.
Inspektorati nënvizon se nevoja për formimin e këtij ekipi të ndërhyrjes së shpejtë është urgjente, në përputhje me Procedurën Standarde Operative. Sipas rregullativës ligjore që citon “Sakam da kazam”, autostrada duhet të jetë e siguruar me rrjetë mbrojtëse teli — detyrim i ndërmarrjes publike “Makedonijapat” — për të penguar hyrjen e kafshëve të egra dhe endacake në rrugë dhe për të shmangur aksidente të rënda trafiku.
Rasti rikthen në vëmendje rrezikun që paraqesin kafshët e egra në akset rrugore të Maqedonisë së Veriut, vetëm një ditë pasi shoqatat e gjuetarëve në rajonin e Gostivarit dolën në terren për shkak të shfaqjes së arinjve nëpër fshatra. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve për kujdes të shtuar, sidomos gjatë natës, në segmentet ku mund të dalin kafshë të egra.
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