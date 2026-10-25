☁️
Tiranë 14°C · Vranët 25 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,920 ▼ -0.03% ETH $2,366 ▼ -0.7% XRP $1.3101 ▲ +1.33% SOL $102.4400 ▼ -0.19%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
25 Tet 2026
Breaking
Votimi i hershëm në rritje të fortë në SHBA, demokratët dhe të pavarurit përpara republikanëve në shtetet kyçe «I See Buildings Fall Like Lightning» i Clio Barnard shpallet filmi më i mirë në Festivalin e Romës, Anthony Boyle aktori më i mirë RIK-u shpall edhe tri lista për këshillat kombëtare të pakicave: dy lista shqiptare garojnë për Këshillin Kombëtar Shqiptar Ariu i ri ngordh pasi goditet nga një veturë në autostradën Shkup–Tetovë Pensilvania kërkon etiketë zbulimi për reklamat e krijuara me inteligjencë artificiale
Menu
Maqedonia e Veriut

Ariu i ri ngordh pasi goditet nga një veturë në autostradën Shkup–Tetovë

Këlyshi rreth 60–70 kilogramë u godit të premten në mbrëmje pranë pikës së pagesës në Gllumovë nga një "Volvo" me targa të Gostivarit; Inspektorati i Mjedisit kërkon formimin urgjent të ekipit të ndërhyrjes

· 2 min lexim

Një ari i ri ka ngordhur pasi është goditur nga një veturë në autostradën Shkup–Tetovë, në një aksident që të premten në mbrëmje bllokoi përkohësisht qarkullimin. Sipas Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, siç njofton portali “Sakam da kazam”, këlyshi me peshë rreth 60–70 kilogramë u godit në aksin nga Shkupi drejt Tetovës, rreth dy kilometra pas pikës së pagesës në Gllumovë, dhe nga goditja pësoi lëndime të rënda, ndonëse fillimisht jepte ende shenja jete.

Qendra për Menaxhim me Kriza e njoftoi Inspektoratin përmes kryeinspektorit për mbrojtjen e natyrës, Pejo Kirovski, ndërsa në vendngjarje doli ekipi kujdestar i policisë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, siç raporton Fokus, vetura “Volvo” me targa të Gostivarit drejtohej nga Xh.D. (36) nga Gostivari, ndërsa veterineri dhe kujdestari i Kopshtit Zoologjik të Shkupit, Sasho Pançev, i mbërritur në vendngjarje me automjetin e institucionit, konstatoi me keqardhje se këlyshi nuk jepte më shenja jete. Këqyrjen e kreu ekipi hetimor i SPB Shkup.

Vonë natën, në koordinim me dekanin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, trupi i ariut u transportua në laboratorët e fakultetit, ku ekspertët do të kryejnë autopsinë. Inspektorati ndau informacionin edhe në grupin e Viber-it të ekipit të ndërhyrjes për raste të tilla, ekip i cili, siç thekson vetë institucioni, ende nuk është zyrtarizuar.

Inspektorati nënvizon se nevoja për formimin e këtij ekipi të ndërhyrjes së shpejtë është urgjente, në përputhje me Procedurën Standarde Operative. Sipas rregullativës ligjore që citon “Sakam da kazam”, autostrada duhet të jetë e siguruar me rrjetë mbrojtëse teli — detyrim i ndërmarrjes publike “Makedonijapat” — për të penguar hyrjen e kafshëve të egra dhe endacake në rrugë dhe për të shmangur aksidente të rënda trafiku.

Rasti rikthen në vëmendje rrezikun që paraqesin kafshët e egra në akset rrugore të Maqedonisë së Veriut, vetëm një ditë pasi shoqatat e gjuetarëve në rajonin e Gostivarit dolën në terren për shkak të shfaqjes së arinjve nëpër fshatra. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve për kujdes të shtuar, sidomos gjatë natës, në segmentet ku mund të dalin kafshë të egra.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu