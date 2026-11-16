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16 Nën 2026
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Teknologji

Hakerët depërtojnë në mbi 300 llogari email-i qeveritare në Korenë e Jugut, nis hetimi i përbashkët

Sulmi shfrytëzoi rrjetet e cenueshme të qeverive vendore dhe një dobësi në sistemin e autentikimit SSO; autoritetet njoftuan personat e prekur, shkëputën lidhjet e panevojshme dhe po kontrollojnë për malware të mbetur

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Kompleksi qeveritar në Sejong, Koreja e Jugut

Ministria e Brendshme e Koresë së Jugut njoftoi të hënën se hakerë kanë depërtuar në sistemin zyrtar të email-it të administratës dhe kanë pasur qasje të paautorizuar në mbi 300 llogari të institucioneve qeveritare, siç njofton Aju Press. Ministria tha se e kishte marrë njoftimin për sulmin nga agjencitë përkatëse më 9 nëntor dhe se tani ka nisur një inspektim të përbashkët për të përcaktuar shkakun e saktë dhe përmasat e dëmit.

Sipas hetimit paraprak, sulmuesit kaluan përmes rrjeteve të cenueshme të disa qeverive vendore dhe shfrytëzuan një dobësi në sistemin e autentikimit të vetëm, SSO, për të hyrë në sistemin e email-it administrativ që operohet nga Zyra Kombëtare e Menaxhimit të Burimeve të Informacionit. Deri tani janë konfirmuar mbi 300 llogari me qasje jonormale.

Ministria e raportoi shkeljen te Komisioni për Mbrojtjen e Informacionit Personal dhe njoftoi personat e prekur. Për të ndalur përhapjen e dëmit, lidhjet e panevojshme mes serverëve të qeverive vendore dhe sistemit të email-it administrativ u shkëputën, u vendosën masa emergjente sigurie dhe u shtua monitorimi për kërcënime kibernetike.

Inspektimi i përbashkët po zhvillohet me Shërbimin Kombëtar të Inteligjencës dhe Agjencinë Koreane për Internetin dhe Sigurinë, KISA, dhe do të kontrollojë me kujdes rrugën e depërtimit, gjurmë të tjera të sulmit dhe nëse në sisteme ka mbetur ndonjë program keqdashës. “Do të bëjmë çmos për të bashkëpunuar ngushtë me agjencitë përkatëse për të parandaluar dëme të mëtejshme dhe për të garantuar sigurinë e sistemeve tona”, citohet një zyrtar i ministrisë në njoftimin e pasqyruar edhe nga media koreane si News1 dhe Money Today.

Qeveria synon ta përfundojë inspektimin deri në fund të vitit, të rregullojë dobësitë e sistemit SSO dhe, mbi bazën e gjetjeve, të hartojë masa gjithëpërfshirëse që incidente të tilla të mos përsëriten.

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