Dialog historik në East Village: trashëgimia e Tom Wesselmann-it bashkohet me Tomokazu Matsuyama-n në studion e ikonës së pop-artit
Ekspozita «Wesselmann X Matsuyama» sjell për herë të parë në hapësirën ku artisti jetoi dekadën e fundit të jetës 7 vepra të Wesselmann-it, nga vitet 1960 deri në 2003, përballë 5 veprave të reja të Matsuyama-s; e hapur me takim deri më 27 shtator.
Trashëgimia (estate) e artistit pop Tom Wesselmann (1931–2004) është bashkuar me artistin japonezo-amerikan Tomokazu Matsuyama për një ekspozitë të veçantë në studion e dikurshme të Wesselmann-it në East Village të Nju Jorkut. Është hera e parë që një bashkëpunim i tillë mbahet në hapësirën ku artisti jetoi gjatë dekadës së fundit të jetës së tij, duke e kthyer vendin e tij të punës në skenë dialogu mes dy brezave të ndryshëm.
Ekspozita «Wesselmann X Matsuyama», e mbështetur nga galeria Almine Rech, përmban 7 vepra të Wesselmann-it — nga vitet 1960 deri në vitin 2003, një vit para vdekjes së tij — dhe 5 vepra të Matsuyama-s, të gjitha të realizuara në dy vitet e fundit, tre prej tyre të krijuara posaçërisht për studion prej 4,000 këmbësh katrorë. Punët e reja të Matsuyama-s referojnë imazherinë e Wesselmann-it në kanavaca të formuara, një format që Wesselmann përdorte shpesh, duke gërshetuar referenca ndaj Matisse-it, Yves Klein-it, Whistler-it, Raphael-it dhe Pieter Claesz-it me motive të tekstileve japoneze.
Përballja më goditëse e ekspozitës vë përballë njëra-tjetrës «Still Life #35» (1963) të Wesselmann-it — një kanavacë 16 këmbë e gjerë që paraqet një bukë supermarketi, një paketë cigare dhe një six-pack Royal Crown cola — me «We the People» (2025) të Matsuyama-s, pak më të madhe. Vepra e Matsuyama-s rikrijon «The Death of Socrates» (1787) të Jacques-Louis David (nga koleksioni i Met-it) në një korridor supermarketi: Sokrati pi një kupë Froot Loops në vend të helmit, me ilaçe për diabet në raftin pas tij — filozofia greke takohet me konsumerizmin bashkëkohor.
Në ekspozitë përfshihen edhe dy «Bedroom Paintings» të Wesselmann-it — seri e nisur në vitin 1967, me pamje nga afër të trupit femëror pranë objekteve të tavolinës së natës; «Bedroom Painting #19» (1969) paraqet vetë penisin e ngritur të artistit — vepra të përshtatshme për ambientin intim të studios. Studioja ruan ende efektet personale të Wesselmann-it: veprat, furçat, tubat e bojës, madje edhe doreza të shënuara «TR» (dora e djathtë e Tomit) dhe «TL» (e majta).
Bashkëpunimi lindi nga ftesa që estate-i i Wesselmann-it i drejtoi Matsuyama-s për të krijuar vepra të reja për ekspozitën e vitit 2024 «Pop Forever, Tom Wesselmann &…» në Fondation Louis Vuitton në Paris (krahas Derrick Adams, Jeff Koons dhe Mickalene Thomas) — qasje që ARTnews e quajti «clever approach». Matsuyama e përshkroi përvojën e të ekspozuarit në hapësirën e punës së një artisti tjetër si «të veshësh të brendshmet e dikujt tjetër dhe të thuash se janë të tuat!», duke theksuar se kërkimi artistik i mori më shumë kohë se vetë piktura e veprave. Jeffrey Sturges nga estate-i i Wesselmann-it u befasua nga thellësia e angazhimit të Matsuyama-s, por mbetet i rezervuar për ta çuar ekspozitën në turne — apelin e jep vetë vendndodhja specifike; ai e quan ekspozitën «a proposal» dhe «an exciting way to see art».
Edhe tregu flet për interesin në rritje: rekordi i ankandeve të Matsuyama-s është 647,125 dollarë (Sotheby’s Hong Kong, 2023), me 33 vepra të shitura me gjashtë shifra; Wesselmann numëron 65 vepra mbi 1 milion dollarë dhe një rekord prej 10.7 milionë dollarësh (Sotheby’s New York, 2008). Ekspozita është e hapur për publikun me takim deri më 27 shtator.
Burimi: ARTnews
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