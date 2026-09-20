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Teater

Harry Judd i McFly-t në rolin e trajnerit Bolton: “High School Musical” transferohet në Londër

Muzikali i Disney-t, që feston 20-vjetorin e filmit ikonik, mbyll sot shfaqjet në Lowry të Manchester-it dhe hapet në Troubadour Wembley Park Theatre të Londrës më 12 tetor.

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Harry Judd, bateristi i grupit britanik McFly dhe fituesi i “Strictly Come Dancing”, ka marrë rolin e trajnerit Bolton në produksionin e ri skenik të “High School Musical”-it — dhe do ta vazhdojë rolin edhe në serinë londineze të shfaqjes.

Produksioni mbyll shfaqjet në Lowry të Manchester-it të shtunën, më 19 shtator, për t’u transferuar më pas në Troubadour Wembley Park Theatre të Londrës, ku do të luhet nga 12 tetori 2026 deri më 3 janar 2027.

Në kast, krahas Judd-it, janë KayCee Stroh — që luajti Martha Cox në filmat origjinalë — në rolin e Ms Darbus, Tobias Turley si Troy Bolton, Leonor Correia si Gabriella Montez, Caitlin Tipping si Sharpay Evans dhe Luke Bayer si Ryan Evans. Ata shoqërohen nga Char Burnett (Taylor McKessie), Jordan Benjamin (Chad Danforth), Simeon Beckett (Zeke Baylor), Olivia O’Connor (Martha Cox), Yna Tresvalles (Kelsi Nielson) dhe Curtis Patrick (Jack Scott), si dhe nga ansambli i plotë.

Produksioni shënon 20-vjetorin e filmit ikonik të Disney-t, me libër nga David Simpatico dhe muzikë të adaptuar, aranzhuar e prodhuar nga Bryan Louiselle. Shfaqja bashkëdrejtohet nga themeluesit e Hope Mill, Joseph Houston dhe William Whelton, me koreografi të Aaron Renfree, duke sjellë në skenë këngët klasike “Breaking Free”, “We’re All in This Together”, “Get’cha Head in the Game” dhe “Stick to the Status Quo”.

Produksioni është i Hope Mill Theatre dhe Chris Harper Productions, në bashkëpunim me Lowry, ndërsa bashkëprodhuesit janë Winkler & Smalberg, Catherine Schrieber, Drew & Dane Productions, Kevin & Kate McGrath, Merritt Baer, Marc Levine, Andrei Cotocu për Seabright Live dhe Michael Watt Productions.

Burimi: BroadwayWorld – https://www.broadwayworld.com/westend/article/Photo-First-Look-At-Harry-Judd-in-HIGH-SCHOOL-MUSICAL-20260919

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