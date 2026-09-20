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Ëmbëlsira

Brownie me çokollatë dhe arra — ëmbëlsira klasike amerikane me kore krokante dhe zemër të butë

Brownies me çokollatë të zezë dhe arra të grira: kore e hollë krokante, brum i butë dhe i pasur çokollate — ëmbëlsira perfekte për çdo rast.

· 2 min lexim

Një tabaka brownie-sh të sapopjekura, me kore të hollë krokante dhe zemër të butë e të pasur me çokollatë — ëmbëlsira amerikane që nuk të zhgënjen kurrë. Receta klasike që vijon është e thjeshtë, e shpejtë dhe gjithmonë e suksesshme.

Përbërësit

  • 200 g çokollatë e zezë (rreth 70% kakao)
  • 170 g gjalpë
  • 3 vezë të mëdha
  • 200 g sheqer
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
  • 90 g miell
  • 30 g kakao pluhur
  • 1/4 lugë çaji kripë
  • 100 g arra të grira trashë

Përgatitja

  1. Ngroh furrën në 175°C dhe shtro një tepsi katrore (rreth 20×20 cm) me letër pjekjeje.
  2. Shkri çokollatën e zezë me gjalpin në banjo-mari ose në mikrovalë në intervale të shkurtra; lëre të ftohet pak.
  3. Në një enë të madhe, rrih vezët me sheqerin dhe vaniljen derisa të zbardhen dhe të bëhen shkumë.
  4. Shto çokollatën e shkrirë mbi vezë dhe përziej me kujdes.
  5. Sit miellin, kakaon dhe kripën mbi masë dhe përziej derisa të përthithen — mos e tepro me përzierjen.
  6. Shto arrat e grira dhe shpërndaji në brumë.
  7. Derdh brumin në tepsi, rrafsho sipërfaqen dhe piq 22–25 minuta: qendra duhet të mbetet pak e butë.
  8. Lëre të ftohet plotësisht në tepsi, pastaj prite në katrorë dhe shërbeje.

Koha dhe porcionet

Përgatitja zgjat rreth 15 minuta, ndërsa pjekja 22–25 minuta. Nga receta dalin 12 katrorë — ideale për t’u ndarë me familjen apo miqtë.

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