Brownie me çokollatë dhe arra — ëmbëlsira klasike amerikane me kore krokante dhe zemër të butë
Brownies me çokollatë të zezë dhe arra të grira: kore e hollë krokante, brum i butë dhe i pasur çokollate — ëmbëlsira perfekte për çdo rast.
Një tabaka brownie-sh të sapopjekura, me kore të hollë krokante dhe zemër të butë e të pasur me çokollatë — ëmbëlsira amerikane që nuk të zhgënjen kurrë. Receta klasike që vijon është e thjeshtë, e shpejtë dhe gjithmonë e suksesshme.
Përbërësit
- 200 g çokollatë e zezë (rreth 70% kakao)
- 170 g gjalpë
- 3 vezë të mëdha
- 200 g sheqer
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
- 90 g miell
- 30 g kakao pluhur
- 1/4 lugë çaji kripë
- 100 g arra të grira trashë
Përgatitja
- Ngroh furrën në 175°C dhe shtro një tepsi katrore (rreth 20×20 cm) me letër pjekjeje.
- Shkri çokollatën e zezë me gjalpin në banjo-mari ose në mikrovalë në intervale të shkurtra; lëre të ftohet pak.
- Në një enë të madhe, rrih vezët me sheqerin dhe vaniljen derisa të zbardhen dhe të bëhen shkumë.
- Shto çokollatën e shkrirë mbi vezë dhe përziej me kujdes.
- Sit miellin, kakaon dhe kripën mbi masë dhe përziej derisa të përthithen — mos e tepro me përzierjen.
- Shto arrat e grira dhe shpërndaji në brumë.
- Derdh brumin në tepsi, rrafsho sipërfaqen dhe piq 22–25 minuta: qendra duhet të mbetet pak e butë.
- Lëre të ftohet plotësisht në tepsi, pastaj prite në katrorë dhe shërbeje.
Koha dhe porcionet
Përgatitja zgjat rreth 15 minuta, ndërsa pjekja 22–25 minuta. Nga receta dalin 12 katrorë — ideale për t’u ndarë me familjen apo miqtë.
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