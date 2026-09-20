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Film

Konfirmohet vazhdimi i «World War Z»: Brad Pitt rikthehet si Gerry Lane

Paramount ka mbyllur marrëveshjen me Brad Pitt për t'u rikthyer në rolin e Gerry Lane në vazhdimin e «World War Z». Regjisor do të jetë Edward Berger, fitues i Oscar për «All Quiet on the Western Front».

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Përfundoi pritja: pas më shumë se një dekade, «World War Z» do të ketë më në fund një vazhdim. Sipas Deadline, studioja Paramount ka mbyllur marrëveshjen me Brad Pitt, i cili do të rikthehet në rolin e Gerry Lane, ish-hetuesit të OKB-së që luftoi kundër pandemisë globale të zombive në filmin origjinal.

Regjia e vazhdimit i është besuar Edward Berger, fituesit të Oscar për filmin «All Quiet on the Western Front» dhe regjisorit të «Conclave». Skenarin e shkruan Dennis Kelly, krijuesi i serialit kult «Utopia» dhe skenarist i «Black Sea». Prodhimi do të bëhet nga Plan B Entertainment, kompania e Pitt, me Brad Pitt, Dede Gardner dhe Jeremy Kleiner si producentë, ndërsa Berger do të shërbejë si producent ekzekutiv.

Ideja e vazhdimit lindi gjatë xhirimeve të «The Riders» (A24), projektit të fundit ku Pitt dhe Berger bashkëpunuan. Detajet e historisë mbahen sekret, dhe ende nuk ka një datë zyrtare premierë apo një titull të konfirmuar.

Projekti është një prioritet për drejtuesit e rinj të Paramount, Josh Greenstein dhe Dana Goldberg, pas bashkimit të studios me Skydance.

Filmi origjinal «World War Z» (2013), i bazuar lirshëm në romanin e Max Brooks, fitoi mbi 540 milionë dollarë në mbarë botën dhe mbetet filmi horror me zombi me të ardhurat më të larta të të gjitha kohërave. Vazhdimi u tentua për vite me radhë — fillimisht me regjisorin J.A. Bayona, më pas me David Fincher dhe Pitt — por versioni i Fincher u ndalua në vitin 2019 për shkak të çështjeve të buxhetit.

Burimi: Deadline

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