Alabama kryeson 26-21 ndaj Florida State në gjysmë loje (19 shtator 2026)
Në ndeshjen mes Alabama dhe Florida State më 19 shtator 2026, Crimson Tide shkoi në pushim duke udhëhequr 26-21. Takimi ishte i ngushtë dhe i shpërndarë në lojë vendimtare gjatë dy periodave të para.
Siç raporton Bleacher Report, Alabama shkoi në avantazh falë një periudhe të dytë me 23 pikë, ndërsa Florida State kishte fituar 14 pikë në çerekun e parë dhe 7 në të dytin. Gjatë fazës së parë, Ashton Daniels realizoi pasim të saktë për Duce Robinson nga 33 jardë, dhe më vonë përfundoi një seri 9-lojësh 75-jardëshe me një TD në lojëshën 3-jardësh për Seminoles. Në një tjetër episod, kthimi i kickoff-it nga S. Poret përfundoi me humbje topi, por ai vetë e rikuperoi në vendlindjen e FSU, në fushën 24-yard.
Ndeshja u zhvillua me humbje të rëndësishme për Florida State: dy mbrojtës kyç u dëmtuan herët, përfshirë Daljen e Ja’Bril Rawls në kuartalin e parë, çka ndikoi në rotacionin e prapavijës së Seminoles.
Pas pushimit të gjysmëlojës, Alabama kryeson 26-21 dhe takimi do të rifillojë me pritshmëri të lartë për pjesën e dytë; për përditësime të mëtejshme ndiqni Bleacher Report.
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