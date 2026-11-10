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Moda

Quince lançon fushatën e parë 360 gradë: David Schwimmer protagonist i filmit të festave “The Red Sweater”

Filmi 60-sekondësh ndjek aktorin në një ndjekje nëpër Nju Jork pas trikos së kashmirit në nuancën e re Coulis Red, në shitje nga 9 nëntori me 69,90 dollarë për meshkuj dhe 129,90 për femra.

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Quince ka lançuar “The Red Sweater”, filmin e saj të parë hero dhe qendrën e fushatës më të madhe të integruar të markës deri tani, me protagonist aktorin David Schwimmer. Siç njofton FashionUnited, filmi 60-sekondësh e ndjek Schwimmer-in, në rolin e vetes, në një ndjekje nëpër Nju Jork: të gjithë ata që takon kanë veshur pikërisht trikon që ai kërkon, një triko kashmiri Quince në nuancën e re Coulis Red.

Fushata shënon aktivizimin e parë të madh 360 gradë të markës në kanalet e veta, të fituara dhe të paguara. Ajo debuton me filmin në YouTube dhe një postim bashkëpunues në Instagram nga Schwimmer dhe Quince, ndërsa media e paguar do të shfaqet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar.

“Quince nisi me një triko kashmiri 50-dollareshe dhe një bindje të thjeshtë: të gjithë meritojnë cilësi të jashtëzakonshme”, thotë Antonieta Moreland, zëvendëspresidente e markës. Schwimmer, i përfshirë në procesin krijues nga skenari deri te montazhi final, shprehet: “Një triko e kuqe dhe unë kemi një histori të gjatë bashkë. Këtë herë unë po e ndjek trikon — dhe disi të gjithë të tjerët e kanë një. Edhe qeni.”

Fushata rikthen vëmendjen te trikoja e kashmirit mongol me të cilën Quince nisi në vitin 2019. Nuanca Coulis Red është në shitje nga 9 nëntori në Quince.com dhe në aplikacion: 69,90 dollarë trikoja për meshkuj dhe 129,90 dollarë ajo oversize për femra. Kompania, me seli në San Francisko, thotë se shërben më shumë se 32 milionë klientë aktivë.

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