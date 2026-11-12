Dita e ndeshjes/ Maran zgjedh garancinë përballë Finlandës, shpresat te dyshja Muçi-Pilo
Luhet sot në “Air Albania”, në orën 20:45, sfida e parafundit e Nations League. Kuqezinjtë synojnë të mbyllin llogaritë me njërin nga rivalët direkt për kreun e grupit.
Shqipëria pret sot Finlandën në një ndeshje të vlefshme për Grupin 1 të Ligës C të Nations League. Një ndeshje përcaktuese për vendin e parë, që aktualisht mbahet nga kuqezinjtë me 9 pikë, pas 3 fitoresh dhe 1 humbjeje pikërisht nga finlandezëve. Skuadra jonë mund të konsolidojë kreun dhe të mbyllë llogaritë me këtë rival, në rast fitoreje, para se të ndeshet me Bjellorusinë (2 pikë prapa) pas 3 ditësh në fushë asnjanëse. Stadiumi “Air Albania” do të jetë i mbushur plot dhe kjo do të jetë një shtysë e fortë që Kombëtarja të shkojë drejt fitores.
Trajneri Maran pritet të hedhë në fushë sot në mbrëmje një formacion që i jep më shumë garanci për fitoren. Asnjë ndryshim, asnjë eksperiment nga ana e italianit, duke nisur nga porta e deri te sulmi.
Etrit Berisha, protagonisti i ndeshjes së parë në Finlandë (karton i kuq), ku kuqezinjtë humbën 2-1, rikthehet titullar. Përpara tij do të jenë Gjimshiti dhe Ismajli në qendër, kurse në krahë Mitaj dhe Hysaj. Këta dy të fundit do të ndryshojnë pozicionimin sipas fazave të lojës: do të avancojnë përpara kur skuadra jonë sulmon dhe do të jenë më të tërhequr kur sulmon kundërshtari.
Në mesfushë do të jetë treshja e përbërë nga Ramadani, Asllani dhe Laçi. Muçi dhe Pilo, dy nga lojtarët më në formë të Kombëtares shqiptare, do të mbështesin Manajn në sulm. Si Muçi, ashtu edhe Pilo, vijnë nga një moment i shkëlqyer me klubet e tyre, ku kanë shënuar gola të rëndësishëm. Pritet që këtë formë të mira ata ta reflektojnë edhe sot në “Air Albania”.
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