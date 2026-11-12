Gjyqi ndaj Metës e Kryemadhit në GJKKO, sot kundërshtimet e Kryemadhit për lobimin në SHBA
Seanca e radhës në Gjykatën e Posaçme nis në orën 09:00; ish-deputetja parashtron kundërshtimet e saj për akuzën e lobimit në SHBA, të cilën deri tani e ka mohuar
Gjykata e Posaçme ka caktuar për sot seancën e radhës në procesin ndaj ish-presidentit dhe kreut të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, dhe ish-bashkëshortes së tij, Monika Kryemadhi, siç njofton Shqiptarja.com. Seanca nis në orën 09:00 dhe në qendër të saj do të jenë kundërshtimet e ish-deputetes lidhur me akuzën për lobimin në SHBA, akuzë që ajo deri tani e ka mohuar.
Sipas SPAK, siç njofton Shqiptarja.com, Kryemadhi akuzohet se në vitet 2016–2017, kur drejtonte LSI-në, ka kryer pagesa prej 500 mijë dollarësh për lobime në SHBA, me qëllim mbështetjen dhe rritjen e imazhit të partisë jashtë vendit, pa i deklaruar këto shuma në institucionet e vendit. Edhe Meta akuzohet se ka marrë 700 mijë dollarë nga biznesmeni Kastriot Ismailaj, shuma që sipas akuzës janë përdorur për lobime në SHBA në vitin 2017, gjatë fushatës së zgjedhjeve parlamentare.
Ndaj Metës dhe Kryemadhit rëndojnë akuzat për korrupsion pasiv dhe aktiv, pastrim parash, si dhe mosdeklarim e fshehje të pasurisë. Në seancat e mëparshme, Kryemadhi ka deklaruar se nuk ka asnjë provë që të vërtetojë se janë paguar para nga ajo apo nga LSI për lobim në SHBA.
Ilir Meta u arrestua më 21 tetor 2024. Më 23 qershor 2025, SPAK dorëzoi në GJKKO dosjen prej 220 faqesh me akuzat për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie.
Çështja ndaj çiftit të dikurshëm ndodhet ende në fazën e shqyrtimit paraprak dhe seanca e sotme pritet të sqarojë qëndrimin e mbrojtjes për një nga episodet qendrore të dosjes, atë të lobimit në SHBA.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.