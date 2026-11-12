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Politika

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Esmeralda Hasanit në krye të SHISH

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Presidenti Begaj dekreton emërimin e Esmeralda Hasanit në krye të SHISH

Presidenti Bajram Begaj, ka dekretuar emërimin e Esmeralda Hasanit në detyrën e Drejtoreshës së Shërbimit Informativ të Shtetit (SHISH).

Sipas njoftimit të Presidencës, përpara dekretimit janë kryer të gjitha procedurat ligjore të verifikimit, të parashikuara për emërimin e zyrtarëve në poste të larta shtetërore.

“Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. Bajram Begaj, në mbështetje të neneve 92, shkronja “f” dhe 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 5, të ligjit nr. 8391, datë 28.10.1998, “Për Shërbimin Informativ të Shtetit”, i ndryshuar””, me propozim të Kryeministrit, me dekret nr. 595, datë 12.11.2026, dekretoi sot emërimin e zonjës Esmeralda Hasani në detyrën e Drejtorit të Shërbimit Informativ të Shtetit.

Përpara dekretimit, janë kryer të gjitha procedurat ligjore të verifikimit si të parashikuara në ligj për rastet e emërimit në detyrë të zyrtarëve në poste të larta”, thuhet në njoftim.

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