Djaloshit Novak i duhen mbi 33 mijë euro për terapitë që të ecë sërish
Novak Gjuranoviq, 16 vjeç, vuan nga sëmundja e rrallë e Aleksanderit; familja kërkon ndihmë për të mbledhur 33.858 euro për trajtimet që ai të ecë sërish.
Novak Gjuranoviq, 16 vjeç, vuan nga sëmundja e Aleksanderit, një sëmundje shumë e rrallë dhe progresive neurologjike nga grupi i leukodistrofive, raporton RTCG-ja.
Sipas raportimit të RTCG-së, për trajtimet që Novaku të mund të ecë sërish duhen mbledhur 33.858 euro, ndaj familja e tij kërkon ndihmën e qytetarëve.
Novaku deri para tre vjetësh ecte; për shkak të sëmundjes, tani ai përdor karrocë invalidore. Në faqen e Fondacionit “Budi human”, nëna e tij thekson se Novaku është këmbëngulës, luftarak dhe bashkëpunues dhe bën gjithçka që të ecë sërish e të jetojë si fëmijët e tjerë, ndërsa rehabilitimi i tij zhvillohet në Igallo.
Ndihma mund të jepet duke dërguar SMS me përmbajtjen 110 në numrin 14543, si dhe me karta pagese nëpërmjet faqes së fondacionit.
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