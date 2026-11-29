Dy vjet nga sulmi në Ibër-Lepenc, Kuçi: Pandëshkueshmëria ul koston e agresionit
Analisti i sigurisë Gurakuq Kuçi thotë se dy vjet pas sulmit terrorist ndaj kanalit të Ibër-Lepencit, Kosova përballet me mosndëshkimin dhe me koston e ulët politike që Serbia paguan për destabilizimin e vendit.
Analisti për siguri Gurakuq Kuçi ka thënë, siç njofton KosovaPress, se dy vjet pas sulmit terrorist ndaj kanalit të Ibër-Lepencit, Kosova vazhdon të përballet me problemin e mosndëshkimit dhe kostos politike që Serbia paguan për destabilizimin e vendit. Sulmi ndaj kanalit të Ibër-Lepencit, më 29 nëntor 2024 në Varragë të Zubin Potokut, ishte ndër më të rëndët ndaj infrastrukturës kritike të Kosovës pas luftës.
Në një postim në rrjetet sociale, Kuçi thotë se rastet e Banjskës dhe Ibër-Lepencit evidentuan dy dimensione të luftës hibride serbe kundër autoritetit territorial dhe funksionalitetit të shtetit të Kosovës. “Dyvjetori i Ibër-Lepencit duhet të na rikujtojë se pandëshkueshmëria nuk është vetëm problem juridik. Në marrëdhëniet ndërkombëtare, ajo ul koston e agresionit dhe krijon kushtet strategjike për përsëritjen e tij”, ka shkruar ai.
Kuçi thotë se duhet ndjekur me vëmendje veprimet e Qeverisë së re në Beograd se si po i trajton sulmet në Banjska dhe Ibër-Lepenc, duke pasur parasysh se Milan Radoiçiq ndodhet në arrati, pasi Gjykata në Beograd lëshoi urdhërarrest ndaj tij vetëm më 17 nëntor, tri vjet pasi ai qëndroi lirshëm në Serbi. Sipas tij, kjo kronologji ngre dyshimin për një kalkulim strategjik, nga i cili Beogradi mund të përfitojë politikisht edhe nga një proces gjyqësor që ende nuk ka prodhuar drejtësi.
Për Kosovën, shton Kuçi, rreziku është që me ndryshimin e pushtetit në Serbi, Perëndimi të rivendosë marrëdhëniet me Beogradin duke i trajtuar Banjskën dhe Ibër-Lepencin si probleme të një administrate të kaluar dhe jo si çështje të pazgjidhura të sigurisë rajonale.
Në lidhje me sulmin në Ibër-Lepenc, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti aktakuzë ndaj vëllezërve Dragisha dhe Jovan Viqentijeviq, si dhe ndaj Igor Dimoviqit. Ata akuzohen për vepër terroriste, rrezikim të rendit kushtetues, armëmbajtje pa leje dhe spiunazh; vëllezërit Viqentijeviq ndodhen në paraburgim, ndërsa Dimoviq gjykohet në liri, dhe të tre janë deklaruar të pafajshëm. Shpërthimi në kanal dyshohet se u bë me rreth 20 kilogramë eksploziv, ndërsa dëmi material ndaj ndërmarrjes Ibër-Lepenc është vlerësuar në 376 mijë e 774 euro.
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