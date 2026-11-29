Derbi dramatik në Filadelfia: AEK-u mposht PAOK-un 3-2 me golin e Zinit në minutën e 93-të
AEK-u kryesoi 2-0 me Joviqin dhe Koitan, PAOK-u barazoi brenda katër minutash në pjesën e dytë, por Zini shënoi në shtesë dhe i dha derbin vendasve në "Allwyn Arena".
Derbi i javës së 12-të të Superligës greke u vendos në minutën e fundit të shtesës. AEK-u mposhti PAOK-un 3-2 të dielën, më 29 nëntor 2026, në “Allwyn Arena” në Nea Filadelfia, me një gol të Zinit në minutën e 93-të, siç raporton eMakedonia.
PAOK-u e nisi ndeshjen më fort dhe krijoi rastet e para të mëdha. Banza goditi shtyllën në minutën e 4-t dhe përsëri në të 37-tën, ndërsa Ndiaye humbi një rast të pastër përballë Strakoshës në minutën e 45-të. Megjithatë, ishin vendasit ata që shënuan të parët: AEK-u hapi rezultatin në minutën e 24-t me Joviqin, pas një aksioni me Mayer, Varga dhe Pilios, dhe pjesa e parë u mbyll 1-0.
AEK-u e dyfishoi avantazhin në pjesën e dytë. Në minutën e 62-të Koita shënoi golin e dytë për vendasit, pas pasimit të Mayer, duke e çuar rezultatin në 2-0 dhe duke e vënë derbin në dukje nën kontrollin e skuadrës së Filadelfias.
PAOK-u nuk u dorëzua dhe u rikthye brenda pak minutash. Kapiteni Andrija Zhivkoviq ngushtoi rezultatin në 2-1 në minutën e 73-të, ndërsa Ndiaye barazoi 2-2 katër minuta më vonë, në minutën e 77-të, me asist të Zhivkoviqit.
Kur dukej se derbi do të mbyllej në barazim, vendosi Zini. Ai ishte futur në lojë në minutën e 67-të në vend të Vargës dhe në minutën e 93-të shënoi golin e fitores 3-2, duke i dhënë AEK-ut tri pikë të arta përballë një rivali direkt.
Me këtë humbje, PAOK-u mbetet në vendin e katërt, 11 pikë pas Panathinaikosit kryesues dhe 7 pas Olympiacosit të dytë, sipas eMakedonia.
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