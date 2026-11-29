Protesta, studentët denoncojnë dhunën policore: Përgjegjësit të vihen para drejtësisë, dhuna nuk mund të relativizohet
Përfaqësues të Revolucionit Studentor denoncuan nga Spitali i Traumës dhunën policore ndaj protestuesve dhe kërkuan hetim urgjent e të paanshëm, identifikimin e përgjegjësve dhe vënien e tyre para drejtësisë.
Përfaqësues të grupimit Revolucioni Studentor denoncuan dhunën policore ndaj protestuesve, në një deklaratë të dhënë nga Spitali i Traumës, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas tyre, dhuna e ushtruar gjatë protestës ka lënë pas pasoja të rënda për dhjetëra qytetarë që morën pjesë në të.
Sipas denoncimit, dhjetëra qytetarë — mes tyre studentë, gazetarë dhe deputetë — kanë mbetur të plagosur, disa në gjendje të rëndë shëndetësore. Përfaqësuesit e studentëve thanë se shumë prej të plagosurve u trajtuan në Spitalin e Traumës, ku edhe u bë deklarata publike.
Ata kërkuan hetim urgjent dhe të paanshëm për përdorimin e forcës, identifikimin e efektivëve dhe drejtuesve përgjegjës dhe vënien e tyre përpara drejtësisë. “Përgjegjësit duhet të vihen para drejtësisë. Nuk mund të themi se dhunën e ushtron vetëm një efektiv. Duhet të ketë përgjegjësi penale edhe për efektivët që japin urdhra”, u shprehën përfaqësuesit e Revolucionit Studentor, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas tyre, përgjegjësia nuk mund të kufizohet vetëm te efektivët që kanë ushtruar dhunë në terren, por duhet të shtrihet edhe te ata që kanë dhënë urdhrat. Ata theksuan se vetëm një hetim i plotë dhe i paanshëm mund të zbardhë të vërtetën e ngjarjeve dhe të garantojë drejtësi për të plagosurit.
Ata thanë se do ta vazhdojnë protestën dhe se “gjaku i derdhur nga ne më 28 Nëntor nuk do të harrohet. E vërteta nuk do të mbetet pa zë. Dhuna nuk mund të relativizohet.”
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