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Amerika

Ekonomia amerikane reziston rritjeve të normave dhe rendimenteve të bonove: investimet në IA mbajnë rritjen gjallë

Pavarësisht inflacionit, tarifave dhe kostove më të larta të huamarrjes, ekonomia amerikane vazhdon të rritet; boom-i i investimeve në inteligjencën artificiale dhe të dhënat e forta po i shtyjnë rendimentet lart, ndërsa Fed-i sinjalizon shtrëngim të mëtejshëm.

· 2 min lexim

UASHINGTON – Ekonomia amerikane vazhdon të rritet pavarësisht inflacionit, tarifave dhe kostove më të larta të huamarrjes, duke sfiduar rritjen e rendimenteve të bonove të Thesarit dhe rritjen e normës së Rezervës Federale.

Boom-i i investimeve në inteligjencën artificiale duket i pandalshëm — shumë besojnë se kthimet e mundshme janë aq të ndritshme sa as normat e larta nuk do t’i ngadalësojnë investimet e kompanive të teknologjisë. Bursat po përballen ndërkohë edhe me konkurrencën nga një shpërthim emetimesh bonosh nga kompanitë e përfshira në ndërtimin e IA-së, që po tërheqin kapital nga aksionet.

Rendimenti i bonove 10-vjeçare të Thesarit, që përcakton normat e kredive hipotekare dhe lloje të tjera borxhi, preku këtë javë nivelet më të larta në gati 20 vjet, duke u ngjitur të enjten afër 5.2%. Çmimet e bonove ranë nga shqetësimet për çmimet në rritje të energjisë dhe inflacionin e lartë, që po e ngushton shtegun e politikës monetare.

Të dhënat e forta ekonomike po rrisin rendimentet duke nxitur spekulime se Fed-i mund të duhet t’i rrisë normat edhe më shumë se sa pritej për të ftohur një ekonomi që potencialisht po mbinxehet. Normat e kredive hipotekare prekën 7% për herë të parë në më shumë se një vit të enjten, duke mbytur shitjet e shtëpive dhe duke e shtrenjtuar ndjeshëm koston e pronësimit.

Fed-i i rriti normat javën e kaluar për herë të parë në tre vjet; shumica e zyrtarëve treguan se presin të paktën një rritje tjetër para fundit të vitit. Analistët theksojnë se për sa kohë investimet në inteligjencën artificiale vijojnë me këtë ritëm, ekonomia amerikane mund të vijojë të befasojë pozitivisht — por rreziku i një shtrëngimi më agresiv mbetet i gjallë.

Burimi: The Wall Street Journal

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