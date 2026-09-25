Babka me çokollatë — ëmbëlsira e butë me shtresa çokollate
Babka me çokollatë: buka e ëmbël hebreje me brumë të butë si briosh dhe shtresa çokollate të shkrirë — receta e plotë për ta përgatitur në shtëpi.
Përbërësit
Për brumin:
- 500 g miell
- 7 g maja e thatë (një zarf)
- 80 g sheqer
- 120 ml qumësht i ngrohtë
- 3 vezë në temperaturë dhome
- 100 g gjalpë i butë
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
Për mbushjen me çokollatë:
- 200 g çokollatë e zezë në copa
- 80 g gjalpë
- 40 g kakao pluhur
- 60 g sheqer pluhur
- pak kripë
Për shurupin:
- 80 g sheqer
- 80 ml ujë
Përgatitja
- Në qumështin e ngrohtë shkrij majanë me një lugë sheqer dhe lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë. Në një tas të madh përziej miellin, sheqerin e mbetur dhe kripën; shto vezët, vaniljen dhe majanë e aktivizuar dhe puno brumin 8–10 minuta derisa të bëhet i lëmuar dhe elastik. Shto gjalpin e butë copa-copa duke punuar derisa të përthithet plotësisht. Mbuloj me peshqir dhe lëre të vijë në vend të ngrohtë 1.5–2 orë, derisa të dyfishohet.
- Për mbushjen: shkrij çokollatën me gjalpin në banjë-mari; shto kakaon, sheqerin pluhur dhe kripën dhe përziej derisa të bëhet krem homogjen; lëre të ftohet pak (të jetë e lyereshme, jo e nxehtë).
- Ndaj brumin në dy pjesë. Secilën hap me okllai në drejtkëndësh (rreth 30×40 cm). Lyej me gjysmën e mbushjes duke lënë 2 cm buzë të lira. Rrotullo nga ana e gjatë si rul. Prej rulin për së gjati në mes me thikë të mprehtë dhe dy gjysmat gërshetoji si bishtalec, me prerjen nga lart. Vendosini në tavë keku të lyer me gjalpë ose të veshur me letër pjekjeje.
- Mbulojini dhe lërini të vijnë edhe 30–45 minuta. Pjekini në furrë të parangrohur në 180°C për 30–35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë të errët.
- Për shurupin: ziej sheqerin me ujin 2–3 minuta dhe lyej babkat e nxehta me furçë për shkëlqim dhe butësi. Lërini të ftohen të paktën 20 minuta para prerjes.
Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta (plus 2 orë ardhje e brumit). Koha e pjekjes: 30–35 minuta. Porcione: 2 babka (rreth 12 feta).
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