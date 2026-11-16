Zendaya me fustanin e bardhë couture të Jeffrey Kelly-t në shfaqjen speciale të “The Odyssey” në Los Anxhelos
Aktorja zgjodhi një krijim të punuar me dorë, me mëngë romantike të lëshuara dhe tekstura valëzuese, të stiluar nga Law Roach — dhe debutoi edhe një prerje të shkurtër flokësh.
Zendaya u shfaq me një fustan të bardhë couture të punuar posaçërisht për të nga Jeffrey Kelly Designs, në shfaqjen speciale “For Your Consideration” të filmit “The Odyssey”, të shtunën më 14 nëntor në Academy Museum në Los Anxhelos. Aktorja iu bashkua kolegëve për shfaqjen në 70mm dhe bisedën pas saj në David Geffen Theater, me stilimin e bashkëpunëtorit të saj të gjatë Law Roach, siç njofton Fashion Times.
Fustani, i punuar me dorë nga Jeffrey Kelly — i njohur nga “Project Runway” — kishte shpatulla të zbuluara, mëngë romantike të lëshuara dhe tekstura të ndërlikuara valëzuese në korse dhe në fund. Silueta ishte butësisht skulpturore, me një buzë asimetrike me efekt të konsumuar që zgjatej nga gjatësia midi drejt dyshemesë, ndërsa ndërtimi i teksturuar i jepte dimension look-ut njëngjyrësh.
Ajo e plotësoi ansamblin me këpucë Christian Louboutin So Kate 120mm në nuancë të bardhë krem, vathë diamanti Messika My Twin, unazën e saj të fejesës me diamant nga Jessica McCormack, një unazë martese ari dhe një orë Rolex — bizhuteri e përmbajtur, që e la fustanin në qendër.
Vëmendje tërhoqi edhe ndryshimi i flokëve: Zendaya debutoi një prerje të shkurtër, duke u larguar nga stilet e gjata me gërsheta të turneut promovues veror të filmit. Në shfaqje morën pjesë edhe Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, John Leguizamo, Elliot Page dhe Himesh Patel; në filmin e Christopher Nolan, Zendaya interpreton Athinanë.
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