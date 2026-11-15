Cochinita pibil jukatane — mish derri i pjekur ngadalë me achiote, portokall të hidhur dhe gjethe bananeje
Pjata tradicionale maje e gadishullit Jukatan në Meksikë: mish derri i marinuar në lëng agrumesh dhe pastë achiote, i mbështjellë në gjethe bananeje dhe i pjekur ngadalë derisa të shkrihet, shërbyer në tortilla misri me qepë të kuqe turshi.
Cochinita pibil është pjata më e famshme e kuzhinës jukatane në Meksikë, me rrënjë në kulturën maje. Emri vjen nga “píib”, furra tradicionale e dheut ku mishi — i marinuar në lëng portokalli të hidhur dhe pastë achiote, që i jep ngjyrën karakteristike portokalli të djegur — piqej ngadalë i mbështjellë në gjethe bananeje. Në shtëpi, i njëjti rezultat arrihet në furrë me temperaturë të ulët: mishi bëhet aq i butë sa tërhiqet me pirun.
Koha e përgatitjes: 25 minuta, plus të paktën 8 orë marinim. Koha e gatimit: rreth 4 orë. Porcione: 6.
Përbërësit
- 1,5 kg shpatull derri pa kockë, e prerë në copa të mëdha
- 100 g pastë achiote (recado rojo)
- 240 ml lëng portokalli të hidhur; në mungesë, 180 ml lëng portokalli të ëmbël plus 60 ml lëng limoni ose limoni jeshil
- 6 thelpinj hudhër
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- 1 lugë çaji kumin i bluar
- 1/2 lugë çaji piper i zi i bluar
- 1/4 lugë çaji karafil i bluar
- 1 lugë gjelle kripë
- Gjethe bananeje për mbështjellje (në mungesë, letër alumini)
Për qepët turshi:
- 2 qepë të kuqe, të prera në feta të holla
- 120 ml lëng limoni jeshil
- Kripë sipas shijes
Për shërbim: tortilla misri të ngrohta dhe spec djegës habanero sipas dëshirës
Përgatitja
- Përziej në blender pastën e achiote-s me lëngun e agrumeve, hudhrën, rigonin, kuminin, piperin, karafilin dhe kripën, derisa të formohet një marinadë e lëmuar.
- Vendose mishin në një enë qelqi ose çeliku, hidhi marinadën sipër dhe përzieje që çdo copë të lyhet mirë. Mbulojeni dhe lëreni në frigorifer të paktën 8 orë, deri në 24 orë.
- Nxehni furrën në 160 °C. Kalojini gjethët e bananes shkurtimisht mbi flakë ose në tigan të nxehtë e të thatë, derisa të bëhen të ndritshme dhe të përkulshme.
- Veshni një tavë të thellë me kapak me gjethët e bananes, duke i lënë të varen jashtë anëve. Vendosni mishin bashkë me gjithë marinadën dhe palosini gjethët sipër, që mishi të mbyllet plotësisht. Mbulojeni me kapak ose me letër alumini.
- Piqeni për 3 orë e gjysmë deri në 4 orë, derisa mishi të tërhiqet lehtë me pirun.
- Ndërkohë përgatitni qepët turshi: hidhuni ujë të valë qepëve të prera për 10 sekonda, kullojini dhe lërini në lëngun e limonit jeshil me kripë për të paktën 1 orë.
- Tërhiqeni mishin në fije brenda lëngjeve të tij, pa e kulluar — lëngu është vetë erëza e pjatës.
- Shërbejeni në tortilla misri të ngrohta, me qepët turshi sipër dhe spec habanero sipas dëshirës.
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