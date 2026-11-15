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Europa

Gjermania planifikon të blejë aksionet e RWE dhe E.ON në Urenco për deri në 4 miliardë euro

· 2 min lexim
Gjermania planifikon të blejë aksionet e RWE dhe E.ON në Urenco për deri në 4 miliardë euro
Haupttor mit Pforte der Anlage

Qeveria gjermane planifikon të blejë aksionet që kompanitë energjetike RWE dhe E.ON kanë në kompaninë bërthamore Urenco, me seli në Londër, për të fituar ndikim në parandalimin bërthamor evropian, siç njofton Reuters, duke cituar tre persona pranë çështjes. Marrëveshja, që mund të vlejë miliarda euro, është diskutuar tashmë me Britaninë dhe Holandën, të cilat zotërojnë secila nga një të tretën e kompanisë së palistuar.

Sipas burimeve, një projektmarrëveshje pritet të paraqitet së shpejti, por marrëveshja nuk pritet të finalizohet para mesit të vitit 2027. Në dokumentin e buxhetit federal të përgatitur për deputetët është shfaqur një zë shpenzimesh deri në 4 miliardë euro për blerjen dhe mbajtjen e aksioneve në kompani energjetike, të cilin njëri prej burimeve e lidhi me marrëveshjen e mundshme për Urenco-n, megjithëse dokumenti nuk jepte detaje të tjera.

Urenco është një nga kompanitë më të mëdha në botë për pasurimin e uraniumit dhe zotëron, ndër të tjera, impiantin e vetëm të pasurimit në Gjermani, në Gronau. Britania dhe Holanda zotërojnë secila nga një të tretë, ndërsa RWE dhe E.ON, që dikur operonin centrale bërthamore në Gjermani, zotërojnë së bashku të tretën tjetër përmes kompanisë Uranit UK Limited.

Gazeta Die Welt, e cila e raportoi e para planin, tha se të dy kompanitë gjermane duan t’i shesin aksionet e tyre pas daljes së Gjermanisë nga energjia bërthamore dhe sepse Urenco po bëhet gjithnjë e më aktive në sektorin ushtarak bërthamor. Sipas raportimeve, kompania pritet të prodhojë uranium shumë të pasuruar për nëndetëset bërthamore britanike.

Ministria gjermane e Energjisë, Urenco, RWE dhe E.ON refuzuan të komentojnë raportimet. Nëse blerja realizohet, pjesa gjermane e Urenco-s do të kalonte nga kompanitë private te shteti, duke e mbajtur pronësinë e kompanisë strategjike brenda Evropës.

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