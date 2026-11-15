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Konflikti SHBA - Iran

Irani sulmon sërish Bahreinin: IRGC thotë se goditi me gjashtë dronë pozicionet e radarit në bazën e Riffa-s

Irani nisi herët të dielën një sulm të ri ndaj Bahreinit, të dytin brenda pak ditësh. IRGC pretendon se shënjestroi me gjashtë dronë pozicionet e radarit në bazën ajrore të Riffa-s, pranë Manamasë; banorët raportuan shpërthime, ndërsa dëmet nuk janë konfirmuar ende.

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Irani sulmon sërish Bahreinin: IRGC thotë se goditi me gjashtë dronë pozicionet e radarit në bazën e Riffa-s
Dron luftarak iranian i tipit Mohajer-10 (foto arkiv)

Irani nisi herët të dielën një sulm të ri ndaj Bahreinit, incidenti më i fundit që shënjestron mbretërinë ishullore mes përplasjeve me SHBA-në, ndërsa negociatat për t’i dhënë fund luftës mbeten në ngërç, siç njofton Wall Street Journal. Banorë rreth kryeqytetit Manama thanë se dëgjuan shpërthime dhe autoritetet e ishullit paralajmëruan publikun të strehohej gjatë sulmit të mëngjesit; nuk ishte menjëherë e qartë nëse kishte dëme.

Në një deklaratë të publikuar të dielën në mëngjes, të përcjellë nga Press TV, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) tha se Forca e tij Ajrore Hapësinore shënjestroi me gjashtë dronë radarin e mbrojtjes ajrore amerikane në bazën e helikopterëve Al-Riffa, në atë që e quajti “faza e dytë” e një përgjigjeje vendimtare ndaj agresionit amerikan, me më shumë dronë të dërguar se në fazën e mëparshme. IRGC pretendoi goditje të sakta e të suksesshme, tingujt e të cilave u dëgjuan në pjesë të ndryshme të Bahreinit, dhe përsëriti se Ngushtica e Hormuzit “është e mbyllur”, duke paralajmëruar përgjigje edhe më të ashpër ndaj çdo agresioni të ri amerikan.

Siç raporton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë, Ministria e Brendshme e Bahreinit lëshoi gjatë natës një alarm të dytë pas njoftimit fillestar të sulmit, duke u kërkuar banorëve të qëndrojnë të qetë, të mos i afrohen vendeve ku po punojnë ekipet e emergjencës dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare, ndërsa sirenat u dëgjuan në ishull. Në atë moment nuk kishte informacion për viktima.

Pretendimi i IRGC-së për goditjen e radarit në Riffa nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur dhe, deri në publikimin e këtij lajmi, nuk kishte një reagim të Komandës Qendrore amerikane (CENTCOM) për sulmin e së dielës. Sulmi i ri vjen vetëm pak ditë pas atij të së premtes, të parit ndaj Bahreinit pas më shumë se dy muajsh, kur IRGC pretendoi shkatërrimin e një radari amerikan të paralajmërimit të hershëm, ndërsa CENTCOM tha se forcat amerikane rrëzuan dy dronë iranianë pa viktima dhe pa dëme.

Bahreini strehon Flotën e Pestë të Marinës amerikane dhe është goditur vazhdimisht nga Irani gjatë luftës, e cila ka hyrë në muajin e nëntë. Sulmi i së dielës vjen ndërsa presidenti Donald Trump është përqendruar te shtrëngimi ekonomik i Teheranit përmes bllokadës detare dhe presionit ndaj fqinjëve të Iranit për të ndalur tregtinë, pa sinjale për rikthim në luftime të mëdha.

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