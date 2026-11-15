Koreja e Jugut, partitë kërkojnë hetim të plotë pasi fituesi i provimit të kontabilistëve tatimorë rrëfeu mashtrimin me inteligjencë artificiale
Han Won-seok, 34 vjeç, pranoi të dielën se kishte fotografuar pyetjet me një mikrokamerë dhe i kishte dërguar te një mjet i inteligjencës artificiale, ndërsa qeveria po shqyrton pezullimin e certifikatës së tij dhe partitë në pushtet e në opozitë kërkojnë hetim të plotë.
Partitë në pushtet dhe në opozitë në Korenë e Jugut kërkuan të dielën hetim të plotë dhe masa nga autoritetet arsimore, pasi fituesi i provimit të kualifikimit për kontabilist tatimor rrëfeu se kishte mashtruar me inteligjencë artificiale gjenerative dhe u dorëzua në polici, sipas raportimit të Aju Press të 15 nëntorit.
Siç njofton Reuters, Han — i identifikuar nga Aju Press si Han Won-seok, 34 vjeç, fituesi i vendit të parë në provimin e 63-të për kontabilist tatimor — rrëfeu të dielën në kanalin YouTube “Attorney Lee Don-ho”, me maskë në fytyrë: “Mashtrova duke përdorur pajisje elektronike dhe inteligjencë artificiale gjenerative. Kalimi im i provimit me rezultatin më të lartë nuk ishte rezultat i përpjekjes së ndershme”. Ai tha se fotografonte pyetjet me një mikrokamerë, ia dërgonte një mjeti AI dhe kontrollonte përgjigjet në smartphone, dhe se kishte dorëzuar një rrëfim me shkrim në policinë e Seulit; një telefonatë e Reuters në stacionin policor Seoul Jungbu mbeti pa përgjigje të dielën.
Rezultati i tij kishte ngritur dyshime prej muajsh: në raundin e parë në prill ai gaboi vetëm një pyetje nga 160, me 397.5 pikë nga 400, ndërsa provimet u mbajtën në prill dhe korrik, sipas Reuters dhe Aju Press.
Zëdhënësi në detyrë i Partisë Demokratike, Ahn Tae-hoon, e quajti rastin tronditës dhe tha se keqpërdorimi i teknologjisë së avancuar minon punën e ndershme dhe mundësitë e barabarta; ai kërkoi hetim të plotë policor dhe rishikim urgjent të dobësive të sistemit të mbikëqyrjes së provimeve, sipas Aju Press. Kreu i Partisë së Pushtetit Popullor, Jang Dong-hyuk, shkroi në Facebook se është e vështirë t’u besohet më rezultateve të provimeve kombëtare të kualifikimit dhe vuri në dukje se Shërbimi i Zhvillimit të Burimeve Njerëzore i Koresë kishte deklaruar fillimisht se nuk kishte rrethana të pazakonta; zëdhënësja kryesore Choi Soo-jin kërkoi rishikimin e sistemit të reagimit ndaj pajisjeve të avancuara dhe tha: “Si mund të pretendojmë se jemi një fuqi udhëheqëse në inteligjencë artificiale kur nuk sigurojmë dot as një provim të ndershëm? Të qenit fuqi në AI nis me besimin”.
Sipas Aju Press, Ministria e Financave planifikon të mbledhë Komitetin e Rishikimit të Kualifikimit për Kontabilistët Tatimorë për të diskutuar pezullimin e certifikatës së tij, Shërbimi i Zhvillimit të Burimeve Njerëzore po diskuton masat e reagimit dhe policia ia ka kaluar çështjen Njësisë së Hetimit Special të Agjencisë Metropolitane të Policisë së Seulit. Reuters shton se qeveria premtoi përgatitje të plotë dhe mbikëqyrje të afërt për provimin e pranimit në kolegj të së enjtes, një ngjarje me presion të lartë për nxënësit koreano-jugorë.
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