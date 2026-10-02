Dronë ukrainas godasin rafinerinë e naftës në Volgograd të Rusisë; një punëtor i plagosur
Kievi goditi objektet industriale të Volgogradit gjatë natës, duke shkaktuar zjarr në rafinerinë e madhe të naftës së Lukoil-it; guvernatori rus thotë se mbrojtja ajrore zmbrapsi tetë dronë, ndërsa një punëtor u shtrua në spital.
Ukraina ka goditur gjatë natës qytetin e Volgogradit në jug të Rusisë me dronë që kishin në shënjestër objekte industriale, siç njofton Reuters. Volgogradi është shtëpi e një prej rafinerive më të mëdha të naftës në Rusi, në pronësi të gjigantit energjetik Lukoil.
Guvernatori i rajonit, Andrei Bocharov, shkroi në Telegram të premten në mëngjes se mbrojtja ajrore ruse kishte arritur të zmbrapsë sulmin e tetë dronëve mbi rajonin e tij. Sipas tij, zjarri shpërtheu në territorin e rafinerisë si pasojë e rrënojave të një droni të rrëzuar, por u shua menjëherë. Një punëtor i rafinerisë u shtrua në spital për trajtim.
Pala ukrainase e konfirmoi goditjen: Andriy Kovalenko, kreu i Qendrës ukrainase për Kundër-Dezinformimin, tha në Telegram se rafineria e Volgogradit ishte goditur nga dronët.
Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se gjatë natës ishin rrëzuar 49 dronë ukrainas, përfshirë 25 në rajonin e Rostovit dhe 8 në atë të Volgogradit; dronë u zbuluan dhe u shkatërruan gjithashtu në rajonet e Kurskut, Yaroslavlit, Belgorodit, Voronezhit dhe Krasnodarit.
Sulmi është pjesë e fushatës së vazhdueshme të Ukrainës kundër rafinerive ruse të naftës, e cila shihet gjerësisht si përgjigje ndaj sulmeve ruse mbi infrastrukturën energjetike të Ukrainës.
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