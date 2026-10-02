Lee Jae Myung i kërcënon Ukrainës me ‘masa shtesë’ nëse Kievi nuk kërkon falje publike për transferimin e ushtarëve koreano-veriorë
Presidenti i Koresë së Jugut kërkon që Kievi të pranojë ekzistencën e një marrëveshjeje konfidencialiteti për dy robërit e luftës koreano-veriorë dhe të kërkojë falje publike; kërcënon me masa të paspecifikuara.
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, kërcënoi të premten me "masa shtesë" ndaj Ukrainës nëse Kievi vazhdon të refuzojë të pranojë ekzistencën e një marrëveshjeje konfidencialiteti që mbulonte transferimin e dy ushtarëve koreano-veriorë të kapur dhe të kërkojë falje publike, siç njofton Reuters.
"Nëse refuzimi për të pranuar faktet dhe për të kërkuar falje publike vazhdon, do të ndërmarrim masa shtesë," shkroi Lee në X.
Lee shprehu gjithashtu "keqardhje të thellë" për atë që i quajti deklarata ukrainase mbi një përplasje të afërt ushtarake mes dy Koreve, duke thënë se ato nxisnin luftë në Gadishullin Korean.
Mosmarrëveshja nisi kur presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski njoftoi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së muajin e kaluar se Ukraina ia kishte transferuar Koresë së Jugut dy robërit e luftës koreano-veriorë të kapur ndërsa luftonin për Rusinë. Seuli më pas akuzoi Kievin se shkeli marrëveshjen për ta mbajtur transferimin konfidencial për të mbrojtur ushtarët, ndërsa zyrtarët ukrainas mohuan ekzistencën e një marrëveshjeje të tillë.
Ministri i Jashtëm ukrainas Andrii Sybiha tha të enjten se Ukraina kërkon të përmirësojë marrëdhëniet: "Nuk do ta quaja incident. Le ta quajmë keqkuptim diplomatik," citoi nv.ua. Analisti Cho Han-bum nga Instituti Korean për Bashkimin Kombëtar thotë se masat shtesë me gjasë do të prekin ndihmën që Koreja e Jugut i jep Ukrainës — humanitare, financiare dhe për rindërtim: "Ukraina ka më shumë për të humbur… sepse merr ndihmë nga Seuli." Koreja e Jugut i dha Ukrainës ndihmë humanitare e financiare që nga 2022 dhe në korrik premtoi 100 milionë dollarë shtesë ndihmë jo-vdekjeprurëse.
Mosmarrëveshja vjen në një moment delikat për Seulin, i cili kërkon të ulë tensionet me Korenë e Veriut dhe po përballet me pasojat politike të një incidenti me mina tokësore në Zonën e Demilitarizuar.
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