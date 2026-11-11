Dronët rusë vrasin dy punëtorë bashkiakë dhe plagosin rëndë një tjetër në Kramatorsk
Dy punëtorë bashkiakë u vranë dhe një tjetër u plagos rëndë në Kramatorsk, në rajonin e Donetskut, nga sulmet ruse me dronë FPV më 9 dhe 10 nëntor, raportuan autoritetet lokale, siç njofton The Kyiv Independent.
Sipas Oleksandr Honcharenkos, kreut të Administratës Ushtarake të Qytetit të Kramatorskut, sulmet goditën në dy ditë radhazi automjete të së njëjtës kompani të shërbimeve bashkiake.
Më 10 nëntor, rreth orës 11:05 të mëngjesit me orën lokale, një dron rus FPV me kokë shpërthyese goditi një automjet të kompanisë bashkiake KATP 052810. Dy punonjës ndodheshin pranë një kamioni plehrash; punëtori i lindur në vitin 1987 u vra, ndërsa tjetri u plagos rëndë dhe u dërgua në spital.
Një ditë më parë, më 9 nëntor, rreth orës 15:55, një tjetër dron rus FPV goditi një automjet të së njëjtës kompani, duke vrarë një punëtor në të pesëdhjetat e tij.
Honcharenko akuzoi forcat ruse se po synojnë qëllimisht njerëzit që mirëmbajnë shërbimet thelbësore të qytetit. “Punëtorët bashkiakë shkojnë në punë çdo ditë, duke rrezikuar jetën e tyre”, tha ai, duke akuzuar Rusinë se po përpiqet t’u heqë banorëve të Kramatorskut ujin, energjinë elektrike, ngrohjen, gazin dhe shërbimet e tjera thelbësore. Ai tha se personeli mjekësor po punonte për të shpëtuar punonjësin e plagosur.
Kramatorsku është një qytet i madh në rajonin e Donetskut, mbetet nën kontrollin ukrainas dhe është goditur vazhdimisht nga sulmet ruse gjatë gjithë pushtimit të plotë rus.
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