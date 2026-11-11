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Ukraina

Rusia thotë se rrëzoi 92 dronë mbi rajonin e Leningradit, avionët e NATO-s aktivizohen pas alarmeve në Letoni dhe Lituani

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Avion F-35 i NATO-s gjatë një misioni patrullimi ajror mbi Lituani. (Foto: U.S. Air Force / Wikimedia Commons, domeniu publik)

Rusia thotë se herët të mërkurën, më 11 nëntor, rrëzoi 92 dronë në një sulm mbi rajonin e Leningradit, në veriperëndim të Moskës, siç njofton Reuters, duke cituar guvernatorin Aleksandr Drozdenko në Telegram. Reuters vëren se nuk mundi ta konfirmonte menjëherë në mënyrë të pavarur këtë njoftim.

Rajoni i Leningradit është shtëpia e porteve të Detit Baltik Ust-Luga, Primorsk dhe Vysotsk, kyçe për eksportet ruse të naftës dhe drithërave, si dhe e rafinerisë së Kirishit, e dyta më e madhe në Rusi. Të hënën, një dron goditi rafinerinë e Kirishit dhe i vuri flakën, ndërsa një grua u vra në rajon.

Letonia dhe Lituania fqinje paralajmëruan herët të mërkurën njerëzit në disa rajone të strehohen nga kërcënimi i dronëve të paidentifikuar që hynin në hapësirën e tyre ajrore përmes Rusisë ose Bjellorusisë, dhe avionët luftarakë të mbrojtjes ajrore të NATO-s u aktivizuan. Qendra Kombëtare e Menaxhimit të Krizave e Lituanisë tha se paralajmërimi përfshinte Kaunasin, qytetin e dytë të vendit me rreth 300,000 banorë. Nuk u raportuan lëndime.

Finlanda, një tjetër fqinje e Rusisë, miratoi të mërkurën kufizime të përkohshme të hapësirës ajrore dhe detare në Gjirin lindor të Finlandës, si masë paraprake, ndërsa dronët ukrainas po sulmonin veriperëndimin e Rusisë, thanë forcat e saj të mbrojtjes. Dronët ushtarakë ukrainas kanë hyrë në muajt e fundit në hapësirën ajrore të Finlandës, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë, duke ushqyer shqetësimin se lufta po përhapet në vendet e NATO-s. Moska akuzon Kievin se po përdor hapësirën ajrore të NATO-s si mbulesë, Kievi thotë se disa dronë devijohen nga bllokimi rus i sinjalit, ndërsa vendet e NATO-s fajësojnë Rusinë për incidentet.

Në Ukrainë, energjia elektrike u ndërpre në një pjesë të qytetit qendror Kryvyi Rih pas një sulmi me dron, tha një zyrtar në Telegram. Sulmet erdhën ndërsa bisedimet e mbështetura nga SHBA-ja mes Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së në Abu Dhabi pritej të vazhdonin të mërkurën.

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