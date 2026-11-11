⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,521 ▼0.38%
DOW 52,232 ▼0.3%
NASDAQ 25,066 ▼0.74%
NAFTA 86.49 ▲0.52%
ARI 4,067 ▲0.9%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $73,610 ▼ -1.46% ETH $2,056 ▼ -2.96% XRP $1.0558 ▼ -4.26% SOL $82.6000 ▼ -4.19%
S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 86.49 ▲0.52 % ARI 4,067 ▲0.9 % S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 86.49 ▲0.52 % ARI 4,067 ▲0.9 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Prag tragjedie në Fier nga rrjedhja e gazit në furrën e bukës, çifti përfundon i asfiksuar në spital, ja si paraqitet gje Dronët rusë vrasin dy punëtorë bashkiakë dhe plagosin rëndë një tjetër në Kramatorsk AGJENDA NDËRKOMBËTARE 11.11.2206 Nvidia angazhon një firmë të madhe ligjore nga Nju Jorku për të hetuar çështjen që lidhet me Jensen Huang-un Vanity Project mbron titujt në çifte ndaj Hank dhe Tank, Cena fton tre emra të rinj në Classic: rezultatet e plota të NXT
Menu
Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 11.11.2206

· 1 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 11.11.2206

ANTALIA (Turqi) – COP31 samiti i liderëve botërorë.

LIMA (Peru) – Vizita e papa Leones XIV në Peru.

BOTA – Dita e Armëpushimit, që përkujton fundin e Luftës së Parë Botërore.

NJU JORK (Shtetet e Bashkuara) – Mbërritja e pritur e një cisterne nafte të ngarkuar me naftë ruse.

VARSHAVA (Poloni) – Marshim nacionalist për Ditën e Pavarësisë.

MOSKË (Rusia) – Samiti i liderëve të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive (CSTO).

ANKARA (Turqi) – Seancë e re dëgjimore në rastin e korrupsionit që lidhet me zgjedhjen e udhëheqjes së partisë CHP në vitin 2023.

BRUKSEL (Belgjikë) – Komisioni Evropian paraqet projektligjin për mbrojtjen e konsumatorit online (Akti i Drejtësisë Digjitale, DFA).

VJENË (Austri) – Publikohet raporti mujor i OPEC-ut.

PARIS (Francë) – Forumi i Paqes i Parisit.

GJENEVË (Zvicër) – Ankandi i bizhuterive nga ”Sotheby’s”.

KAJRO (Egjipt) – Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Kajro./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu