AGJENDA NDËRKOMBËTARE 11.11.2206
ANTALIA (Turqi) – COP31 samiti i liderëve botërorë.
LIMA (Peru) – Vizita e papa Leones XIV në Peru.
BOTA – Dita e Armëpushimit, që përkujton fundin e Luftës së Parë Botërore.
NJU JORK (Shtetet e Bashkuara) – Mbërritja e pritur e një cisterne nafte të ngarkuar me naftë ruse.
VARSHAVA (Poloni) – Marshim nacionalist për Ditën e Pavarësisë.
MOSKË (Rusia) – Samiti i liderëve të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive (CSTO).
ANKARA (Turqi) – Seancë e re dëgjimore në rastin e korrupsionit që lidhet me zgjedhjen e udhëheqjes së partisë CHP në vitin 2023.
BRUKSEL (Belgjikë) – Komisioni Evropian paraqet projektligjin për mbrojtjen e konsumatorit online (Akti i Drejtësisë Digjitale, DFA).
VJENË (Austri) – Publikohet raporti mujor i OPEC-ut.
PARIS (Francë) – Forumi i Paqes i Parisit.
GJENEVË (Zvicër) – Ankandi i bizhuterive nga ”Sotheby’s”.
KAJRO (Egjipt) – Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Kajro./ a.jor.
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