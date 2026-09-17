Si e rrëzuan Huthi-t avionin saudit F-15: Raketa ajrore R-27T dhe R-73 të konvertuara për lëshim nga toka, thonë ekspertët
Huthi-t e Jemenit kanë pretenduar se rrëzuan një avion luftarak saudit F-15, dhe tani po dalin detaje të reja se si e bënë — sipas ekspertëve ushtarakë të intervistuar nga Al Jazeera, çelësi ishte konvertimi i raketave ajër-ajër në raketa tokë-ajër.
Raketa përdor një sistem pasiv drejtimi me rreze infra të kuqe: ajo gjurmon dhe vetë-drejtohet te nxehtësia e lëshuar nga motori i avionit. Pikërisht kjo ripërshtatje, thonë ekspertët, e bëri të mundur goditjen e avionit.
Sipas videos dhe raporteve të Huthi-t, grupi ka tani një sistem mbrojtjeje ajrore të aftë të rrëzojë avionë luftarakë sauditë — një zhvillim që e thellon luftën ajrore në Jemen dhe i shton peshë pretendimit të tyre.
Pretendimi vjen në kulmin e luftimeve: koalicioni saudit ka kryer mbi 450 sulme ajrore në Jemen brenda një jave, ndërsa Huthi-t kanë marrë kontrollin e bregut të Detit të Kuq dhe të ngushticës Bab al-Mandeb.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.