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NHL

Ryan Reaves tërhiqet nga NHL pas 16 sezoneve dhe 962 ndeshjesh

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Ryan Reaves njoftoi tërheqjen nga hokeji pas 16 sezoneve në NHL. 39-vjeçari përfundoi sezonin e fundit me San Jose Sharks, ku shënoi tre gola në 50 ndeshje, dhe gjatë karrierës luajti në gjithsej 962 ndeshje të rregullta.

Siç raporton nhl, Reaves u zgjodh nga St. Louis Blues në rundin e pestë (zgjedhja e 156-të) në Draftin e NHL të vitit 2005. Ai grumbulloi 140 pikë në sezonet e rregullta (66 gola, 74 asistime) për shtatë skuadra: Blues, Pittsburgh Penguins, Vegas Golden Knights, New York Rangers, Minnesota Wild, Toronto Maple Leafs dhe Sharks. Në Playoff të Kupës Stanley regjistroi 9 pikë (3 gola, 6 asistime) në 113 ndeshje.

Në një postim në Instagram, Reaves përshkroi rëndësinë që kishte për të elementi fizik i lojës dhe theksoi se, megjithëse mendonte se ishte i paprekshëm, koha bëri që t’i vinte fundi karrierës. Ai falënderoi njerëzit që e mbështetën gjatë rrugëtimit të tij dhe tha se do të mbetet i lidhur me hokejin në mënyra të ndryshme.

Reaves kaloi shtatë sezone me St. Louis Blues dhe luajti 419 ndeshje me të. Ai pati një rol vendimtar në playoff-in e 2018, duke shënuar golin vendimtar në Ndeshjen e 5-të të Finales së Konferencës Perëndimore kundër Winnipeg Jets, dhe atë sezon Golden Knights arritën deri në Finalen e Kupës Stanley, ku u mundën nga Washington Capitals në pesë ndeshje.

Sipas nhl, Reaves përmendi në mesazhin e tij se do të kujdeset që “këndet të jenë pak më të sigurta” dhe përfundoi postimin me frazën e tij karakteristike: “Mic drop, gloves drop. Reavo out.”

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