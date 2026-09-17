Guterres: “De-përshkallëzimi duhet të jetë prioritet” në Lindjen e Mesme
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka bërë thirrje për de-përshkallëzim dhe diplomaci në Lindjen e Mesme, në kohën kur lufta SHBA–Iran po hyn në muajin e shtatë.
“Në këtë moment kritik në Lindjen e Mesme, de-përshkallëzimi duhet të jetë prioritet”, shkroi Guterres në një postim në platformën X.
Ai kërkoi sigurinë e operacioneve humanitare, rivendosjen e lundrimit të lirë dhe t’i jepet fund shënjestrimit të civilëve, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të kthehen te diplomacia.
Thirrja vjen në ditën kur Këshilli i Sigurimit i OKB-së u mblodh urgjentisht për ngushticën Bab al-Mandeb pas fitimeve të Huthi-t, ndërsa luftimet në Jemen kanë zhvendosur mbi 100,000 njerëz në vetëm dy javë, sipas agjencive të OKB-së.
Apeli i Guterres pason deklaratën e Trump se lufta është “ndoshta drejt fundit”, por zyrtarët iranianë dhe rajonalë ende nuk kanë dhënë sinjale konkrete për ulje tensionesh.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on
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