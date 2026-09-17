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17 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Senatorët amerikanë kërkojnë publikimin e plotë të marrëveshjes bërthamore civile me Arabinë Saudite

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Centrali bërthamor Vogtle në SHBA, ku operojnë reaktorë AP1000 — i njëjti lloj që marrëveshja parashikon për Arabinë Saudite. (Foto: Wikimedia Commons)

Një grup dypartiak senatorësh amerikanë i kanë kërkuar administratës Trump të zbulojë kushtet e plota të marrëveshjes bërthamore civile me Arabinë Saudite, përfshirë dy dokumente detyruese të negociuara krahas marrëveshjes, raporton Reuters.

Nismën e udhëheqin senatorët demokratë Jeff Merkley dhe Ed Markey, të mbështetur nga 16 senatorë të tjerë, mes tyre republikanët Rand Paul dhe John Kennedy. Në një letër drejtuar Sekretarit të Shtetit Marco Rubio dhe Sekretarit të Energjisë Chris Wright, ligjvënësit argumentojnë se Kongresi dhe publiku kanë nevojë për tekstin e plotë për të vlerësuar angazhimet e marra nga Uashingtoni dhe Rijadi.

Marrëveshja 30-vjeçare iu paraqit Kongresit në gusht dhe po i nënshtrohet një shqyrtimi 90-ditor. Ajo do të lejonte ndërtimin e reaktorëve bërthamorë AP1000 në Arabinë Saudite, në një projekt me vlerë dhjetëra miliardë dollarë.

Kritikët thonë se propozimi nuk e ndalon në mënyrë eksplicite Arabinë Saudite nga pasurimi i uraniumit apo ripërpunimi i karburantit të shpenzuar bërthamor — aktivitete që potencialisht mund të prodhojnë material për armë bërthamore. Administrata Trump këmbëngul se marrëveshja përfshin garancitë kundër përhapjes që kërkon ligji amerikan.

Kërkesa vjen në kulmin e luftës SHBA–Iran dhe ndërsa Trump ka thelluar partneritetin me Rijadin, duke ndezur debatin në Uashington për rreziqet bërthamore në Lindjen e Mesme.

Burimi: Reuters, përmes Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on

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