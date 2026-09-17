Trump: Lufta me Iranin “ndoshta drejt fundit” — thotë se ka folur drejtpërdrejt me Teheranin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se lufta amerikane me Iranin është “ndoshta drejt fundit” (hopefully toward the end), duke përsëritur pretendimin e tij se Irani është i etur për të arritur një marrëveshje.
Kur një gazetar e pyeti nëse kishte pasur kontakte kohët e fundit me palën iraniane, Trump tha se kishte folur me ta “drejtpërdrejt”.
Deklarata vjen në kohën kur Dhoma e Përfaqësuesve ka votuar për herë të tretë për të kufizuar kompetencat e Trump-it për luftën — rezoluta e paraqitur nga demokrati Seth Moulton kërkon tërheqjen e forcave amerikane nga armiqësitë me Iranin, dhe këtë herë shtatë republikanë votuan pro.
Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë iranianë kanë hedhur poshtë sinjalet për bisedime: shefi iranian i sigurisë kombëtare Mohsen Rezaei ka thënë se SHBA-ja duhet të ndërmarrë hapa praktikë për të “fituar besimin” e Iranit dhe se nuk ka bisedime derisa të plotësohen kushtet e Teheranit.
Lufta ka hyrë në muajin e shtatë dhe, sipas Zyrës Buxhetore të Kongresit, i ka kushtuar Pentagonit rreth 38 miliardë dollarë deri më 1 gusht, me koston mujore që mund të arrijë 3 miliardë dollarë nëse luftimet intensifikohen.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on
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