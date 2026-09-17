Policia e Kosovës arreston dy persona gjatë protestave në Prishtinë pas dënimeve të Hagës për drejtuesit e UÇK-së — njërit i caktohet paraburgim 48-orësh
Policia e Kosovës njoftoi se demonstruesit tentuan dhunshëm të hynin në bazën e EULEX-it dhe të çanin kordonin para ndërtesës së Qeverisë; mes protestuesve kishte edhe persona të maskuar që hodhën gurë
Policia e Kosovës njoftoi vonë mbrëmjen e 16 shtatorit se demonstruesit, pas shpalljes së vendimit të parë të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj katër ish-drejtuesve të UÇK-së, tentuan me dhunë të hynin në bazën e EULEX-it dhe më pas të çanin kordonin policor para ndërtesës së Qeverisë në Prishtinë. Sipas njoftimit, në masën para Qeverisë kishte edhe persona të maskuar që “në vazhdimësi hodhën gurë”, ndërsa vetë pjesëmarrësit e tjerë të protestës reaguan kundër tyre.
Si rezultat i veprimeve policore, dy persona u shoqëruan në polici: njërit, me vendim të prokurorit, iu caktua masë paraburgimi prej 48 orësh, ndërsa tjetri u lirua në procedurë të rregullt. Policia nuk e bëri publik identitetin e të arrestuarve e as veprat për të cilat akuzohen.
Sipas policisë, ngjarjet nisën që në mbrëmjen e 15 shtatorit me tubime në sheshin “Skënderbeu” dhe u përshkallëzuan të mërkurën: pas shpalljes së vendimit, një pjesë e demonstrantëve u drejtua fillimisht drejt objektit të EULEX-it, ku sipas policisë u përpoqën “me forcë të depërtojnë brenda rrethimit të EULEX-it” dhe hodhën sende të forta drejt rrethimit dhe objektit, ndërsa më pas u kthyen në qendër para Qeverisë.
Gjatë protestës u bllokuan përkohësisht dy akse të rëndësishme — rruga Prishtinë–Fushë Kosovë dhe rruga që pas luftës mban emrin “Bill Clinton” — me trafikun e drejtuar në rrugë alternative.
Protestat pasuan dënimin e parë: Hashim Thaçi 25 vjet burg, Jakup Krasniqi 25 vjet, Kadri Veseli 18 vjet dhe Rexhep Selimi 13 vjet — të gjithë u shpallën fajtorë për krime lufte, por u liruan nga akuzat për krime kundër njerëzimit; vendimi nuk është i formës së prerë.
Burimi: Nova.rs
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