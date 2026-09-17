Atlanta Braves fitojnë 6-3 ndaj Chicago Cubs; Webb pëson kolaps, J.R. Ritchie rikthehet
Atlanta Braves mposhtën Chicago Cubs 6-3 në ndeshjen e zhvilluar më 16 shtator 2026. Chicago shënoi herët, por Braves morën kontrollin në pjesën e dytë dhe larguan veten në rezultat me disa goditje vendimtare.
Siç raporton Bleacher Report, J.R. Ritchie u rikthye si startues për Atlanta dhe hedhja e tij zgjati pesë inning. Me këtë fitore Braves shënuan bilancin 89-63, ndërsa Cubs mbeten 84-68.
Gjatë ndeshjes pati lëvizje të hershme nga Chicago—Pete Crow-Armstrong mori një walk, Michael Harris doli me linjë në fushën e majtë, dhe goditjet e Ozzie Albies e Matt Olson ndihmuan në prodhimin e situatave të rrezikshme. Megjithatë, relievi i Cubs pësoi probleme, përfshirë paraqitjen e keqe të Jacob Webb, që lejuan Atlanta-t të shfrytëzojë hapësirat dhe të siguronte avantazhin për të marrë fitoren.
Fitorja i jep Braves një shtytje në garën e sezonit të rregullt dhe paraqitjet e relievit mbeten shqetësuese për Chicago-n; Sipas Bleacher Report, skuadra e Cubs duhet të gjejë zgjidhje në repartin e relievit nëse synon të mbajë presionin e play-off-eve.
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