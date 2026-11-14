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Teknologji

Rocket Lab arrin 100 lëshime me Electron: rekordi më i shpejtë për një raketë komerciale

Misioni "The Mountain God Rises" vendosi në orbitë satelitin YAMATSUMI-II të iQPS nga Zelanda e Re; kompania thotë se 100 lëshimet e ardhshme janë tashmë të rezervuara

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Raketa Electron e Rocket Lab gjatë lëshimit (foto arkivi, NASA/Rocket Lab)
Foto arkivi: lëshimi i raketës Electron të Rocket Lab (NASA/Rocket Lab)

Rocket Lab ka hyrë në histori: raketa e saj Electron ka kryer lëshimin e 100-të, duke u bërë raketa komerciale që e arrin më shpejt se çdo tjetër këtë shifër. Siç njoftoi Rocket Lab në komunikatën e shpërndarë përmes GlobeNewswire, kompania Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB) konfirmoi suksesin e plotë të misionit, një arritje që pak raketa në botë e kanë prekur gjatë gjithë jetës së tyre.

Misioni, i pagëzuar “The Mountain God Rises”, u nis nga Kompleksi i Lëshimit 1 i Rocket Lab në Zelandën e Re, në orën 18:30 me orën lokale, më 14 nëntor 2026. Raketa vendosi në orbitë satelitin YAMATSUMI-II të Institutit për Pionierët e Hapësirës Q-shu (iQPS), një satelit radar me aperturë sintetike (SAR) për imazhe të Tokës, në një orbitë të ulët 575 kilometra mbi Tokë.

Për iQPS ky ishte lëshimi i 11-të me Electron, me një bilanc të përsosur: 100 për qind sukses që nga viti 2023. Bashkëpunimi nuk ndalet këtu — kompania japoneze ka rezervuar edhe shtatë lëshime të tjera të dedikuara me Electron deri në vitin 2030, për të plotësuar konstelacionin e saj të satelitëve të vëzhgimit të Tokës.

Electron u lëshua për herë të parë në vitin 2017, çka do të thotë se 100 lëshimet u arritën në më pak se një dekadë. Raketa është e para orbitale në botë e ndërtuar nga kompozitë karboni, pionierja e motorëve të raketave të printuar në 3D dhe e lëshimeve të njëpasnjëshme nga dy hemisferat, dhe deri më sot ka dërguar qindra satelitë në orbitë nga Zelanda e Re dhe Virxhinia.

Themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë, Sir Peter Beck, u shpreh se pak raketa arrijnë 100 lëshime gjatë gjithë jetës së tyre, ndërsa theksoi se 100 Electronët e ardhshëm janë tashmë të rezervuar. Ritmi i fituar me Electron hedh njëkohësisht bazën operacionale për hapin tjetër të madh të Rocket Lab: raketën e mesme të ripërdorshme Neutron.

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