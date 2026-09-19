Forcat izraelite bastisin qytete në Bregun Perëndimor: “bomba gazi”, zjarre dhe bastisje në Jenin
Sipas burimeve lokale, forcat izraelite bastisën lagjen al-Issawiya në Jerusalemin Lindor dhe Kafr Aqab, duke vazhduar operacionet në gjithë Bregun Perëndimor, përfshirë Jenin-in.
Forcat izraelite kanë bastisur disa qytete në Bregun e pushtuar Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor të pushtuar, raportojnë burime lokale, në një valë të re operacionesh që kanë përfshirë zjarr dhe tym.
Al Jazeera ka siguruar video që tregon zjarre dhe tym në lagjen al-Issawiya të Jerusalemit Lindor të pushtuar, pasi forcat izraelite hodhën atë që banorët e quajtën “bomba gazi”. Ushtarët izraelitë bastisën gjithashtu lagjen Kafr Aqab në veri të Jerusalemit Lindor të pushtuar.
Bastisjet vazhduan në gjithë Bregun Perëndimor, përfshirë Jenin-in — qytet që ka qenë shpesh në qendër të operacioneve ushtarake izraelite.
Incidentet ndodhin ndërsa tensionet rajonale mbeten të larta për shkak të luftës SHBA–Iran dhe përshkallëzimit në Jemen e Liban, ku forcat izraelite kanë kryer edhe një seri të re shkatërrimesh në jug të Libanit.
Burimi: Al Jazeera
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