Qindra gra iraniane vrapojnë në Teheran pa hixhab, në aktin më të madh të sfidës që nga kryengritja e vitit 2022
Qindra vrapuese pa shami morën pjesë në një garë në Teheran, në një nga shfaqjet më të mëdha të sfidës ndaj kodit të detyrueshëm të veshjes islame.
Qindra vrapuese pa hixhab morën pjesë në një garë në Teheran, në një nga shfaqjet më të mëdha të sfidës ndaj kodit të detyrueshëm të veshjes islame që nga kryengritja e vitit 2022, raportoi Al Jazeera.
Gratë vrapuan pa shami, duke sfiduar hapur ligjin për hixhabin e detyrueshëm. Disa e kanë quajtur ngjarjen “përralla e dy qyteteve”: në të njëjtën ditë, gra të mbuluara marshuan në kryeqytet në shenjë solidariteti me popullin palestinez.
Akti vjen në një periudhë kur Irani është i përfshirë në luftë me Shtetet e Bashkuara dhe vëmendja ndërkombëtare është përqendruar te fronti ushtarak — por rezistenca e brendshme shoqërore, veçanërisht e grave, vazhdon të shfaqet publikisht.
Që nga kryengritja e vitit 2022, autoritetet iraniane kanë ashpërsuar zbatimin e kodit të detyrueshëm të veshjes, por aktet publike të sfidës nga gratë nuk janë ndalur.
Burimi: Al Jazeera
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