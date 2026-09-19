☁️
Tiranë 18°C · Vranët 19 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 95.47 ▼1.81%
ARI 4,416 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,174 ▲ +4.87% ETH $2,621 ▲ +5.69% XRP $1.4163 ▲ +6.71% SOL $113.4200 ▲ +8.44%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
19 Sht 2026
Breaking
Sangria spanjolle — pija freskuese verore me verë të kuqe dhe fruta «Resident Evil» i Zach Cregger drejt rekordit historik të franshizës: mbi 50 milionë dollarë në fundjavën e hapjes në SHBA Dronë të dyshimtë paralizojnë aeroportin e Luksemburgut: fluturimet pezullohen, një avion devijohet në Belgjikë OKB: SHBA-ja mund të ketë kryer krime lufte në Iran — 156 të vrarë, përfshirë 120 fëmijë, në sulmet ndaj shkollës dhe spitalit Qindra gra iraniane vrapojnë në Teheran pa hixhab, në aktin më të madh të sfidës që nga kryengritja e vitit 2022
Menu
MLS

Julian Hall, i thirrur në kombëtare, shënon golin vendimtar në Hudson River Derby

· 2 min lexim

Julian Hall pati një javë vendimtare: 18-vjeçari mori për herë të parë thirrjen në kombëtaren e Shteteve të Bashkuara për afatin ndërkombëtar të shtator-tetor dhe një ditë më vonë shënoi golin që i dha Red Bull New York fitoren 1-0 ndaj New York City FC në Hudson River Derby, në një ndeshje të zhvilluar në Yankee Stadium me trajnerin e përfaqësueses, Mauricio Pochettino, i pranishëm.

Siç raporton mlssoccer, Hall shfrytëzoi një pasim të gabuar prapa, iu bë përpara portierit Matt Freese dhe në minutën e 57-të vendosi finalizimin me qetësi për golin e tij të 10-të në sezon, duke u bërë lojtari i dytë më i ri që arrin 10 gola në një kampionat të vetëm. Ajo fitore i dha skuadrës së tij fitoren e parë në Hudson River Derby që nga playoff-i i 2024-ës dhe e ngjiti në vendin e tetë në Konferencën Lindore, mbi vijën e play-off-it.

Karriera e Hall ka pasur edhe momentet e shndritshme më parë: në maj u bë lojtari më i ri në ligë që shënoi një hat-trick në ndeshjen ndaj Columbus Crew, por më pas kaloi 12 ndeshje pa gol përpara se ta thyente këtë seri në përballjen me NYCFC. I rritur në akademinë e NYCFC përpara se t’i bashkohej Red Bulls, ai jeton me familjen në Upper West Side të Manhattanit dhe përpiqet të ruajë ritmin e një adoleshenti normal përballë pritshmërive të mëdha.

Sipas mlssoccer, ky gol dhe forma e treguar i japin Hallit besim të shtuar për grumbullimin e tij të parë me përfaqësuesen, ku së bashku me Adri Mehmeti do të përjetojnë ndeshjet ndaj Kilit, Perusë, Meksikës dhe Kanadasë; trajneri Michael Bradley po i inkurajon të shfrytëzojnë mundësinë për t’u afirmuar në ekip.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu