Julian Hall, i thirrur në kombëtare, shënon golin vendimtar në Hudson River Derby
Julian Hall pati një javë vendimtare: 18-vjeçari mori për herë të parë thirrjen në kombëtaren e Shteteve të Bashkuara për afatin ndërkombëtar të shtator-tetor dhe një ditë më vonë shënoi golin që i dha Red Bull New York fitoren 1-0 ndaj New York City FC në Hudson River Derby, në një ndeshje të zhvilluar në Yankee Stadium me trajnerin e përfaqësueses, Mauricio Pochettino, i pranishëm.
Siç raporton mlssoccer, Hall shfrytëzoi një pasim të gabuar prapa, iu bë përpara portierit Matt Freese dhe në minutën e 57-të vendosi finalizimin me qetësi për golin e tij të 10-të në sezon, duke u bërë lojtari i dytë më i ri që arrin 10 gola në një kampionat të vetëm. Ajo fitore i dha skuadrës së tij fitoren e parë në Hudson River Derby që nga playoff-i i 2024-ës dhe e ngjiti në vendin e tetë në Konferencën Lindore, mbi vijën e play-off-it.
Karriera e Hall ka pasur edhe momentet e shndritshme më parë: në maj u bë lojtari më i ri në ligë që shënoi një hat-trick në ndeshjen ndaj Columbus Crew, por më pas kaloi 12 ndeshje pa gol përpara se ta thyente këtë seri në përballjen me NYCFC. I rritur në akademinë e NYCFC përpara se t’i bashkohej Red Bulls, ai jeton me familjen në Upper West Side të Manhattanit dhe përpiqet të ruajë ritmin e një adoleshenti normal përballë pritshmërive të mëdha.
Sipas mlssoccer, ky gol dhe forma e treguar i japin Hallit besim të shtuar për grumbullimin e tij të parë me përfaqësuesen, ku së bashku me Adri Mehmeti do të përjetojnë ndeshjet ndaj Kilit, Perusë, Meksikës dhe Kanadasë; trajneri Michael Bradley po i inkurajon të shfrytëzojnë mundësinë për t’u afirmuar në ekip.
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