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Konflikti SHBA - Iran

OKB: SHBA-ja mund të ketë kryer krime lufte në Iran — 156 të vrarë, përfshirë 120 fëmijë, në sulmet ndaj shkollës dhe spitalit

Misioni i OKB-së për gjetjen e fakteve thotë se ka "arsye të arsyeshme" për të besuar se dy sulme ajrore amerikane në Iran u kryen "në mënyrë të papërgjegjshme". Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë gjetjet.

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Selia e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. Misioni i OKB-së për gjetjen e fakteve thotë se SHBA-ja mund të ketë kryer krime lufte në dy sulme ajrore në Iran. (Foto: Wikimedia Commons)

Një mision i mandatuar nga Kombet e Bashkuara për gjetjen e fakteve ka arritur në përfundimin se Shtetet e Bashkuara mund të kenë kryer krime lufte në dy nga sulmet e tyre ajrore ndaj Iranit që nga shpërthimi i konfliktit aktual, raportoi të premten Al Jazeera.

Sipas misionit, ka “arsye të arsyeshme” për të besuar se SHBA-ja veproi “në mënyrë të papërgjegjshme” në dy sulmet — një ndaj një shkolle në qytetin Minab në jug të Iranit dhe një ndaj një spitali në qytetin Sardasht në veriperëndim. Shkolla në Minab u godit dy herë më 28 shkurt, në ditën e parë të luftës. Zyrtarët lokalë thonë se numri i të vrarëve arriti në 156, përfshirë 120 fëmijë.

Flamuri i Kombeve të Bashkuara. (Foto: Wikimedia Commons)

Misioni konkludoi se të dy incidentet mund të përmbushin pragun ligjor për krime lufte. Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë gjetjet, thuhet në përditësimin e liveblog-ut të Al Jazeera-s.

Gjetjet vijnë në një moment kur lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e shtatë dhe debati në Uashington për koston dhe ligjshmërinë e operacioneve po ashpërsohet — vetëm pak ditë më parë Kongresi diskutoi raportin e inspektorit të Pentagonit dhe një rezolutë për t’i dhënë fund luftës.

Burimi: Al Jazeera

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