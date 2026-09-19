OKB: SHBA-ja mund të ketë kryer krime lufte në Iran — 156 të vrarë, përfshirë 120 fëmijë, në sulmet ndaj shkollës dhe spitalit
Misioni i OKB-së për gjetjen e fakteve thotë se ka "arsye të arsyeshme" për të besuar se dy sulme ajrore amerikane në Iran u kryen "në mënyrë të papërgjegjshme". Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë gjetjet.
Një mision i mandatuar nga Kombet e Bashkuara për gjetjen e fakteve ka arritur në përfundimin se Shtetet e Bashkuara mund të kenë kryer krime lufte në dy nga sulmet e tyre ajrore ndaj Iranit që nga shpërthimi i konfliktit aktual, raportoi të premten Al Jazeera.
Sipas misionit, ka “arsye të arsyeshme” për të besuar se SHBA-ja veproi “në mënyrë të papërgjegjshme” në dy sulmet — një ndaj një shkolle në qytetin Minab në jug të Iranit dhe një ndaj një spitali në qytetin Sardasht në veriperëndim. Shkolla në Minab u godit dy herë më 28 shkurt, në ditën e parë të luftës. Zyrtarët lokalë thonë se numri i të vrarëve arriti në 156, përfshirë 120 fëmijë.
Misioni konkludoi se të dy incidentet mund të përmbushin pragun ligjor për krime lufte. Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë gjetjet, thuhet në përditësimin e liveblog-ut të Al Jazeera-s.
Gjetjet vijnë në një moment kur lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e shtatë dhe debati në Uashington për koston dhe ligjshmërinë e operacioneve po ashpërsohet — vetëm pak ditë më parë Kongresi diskutoi raportin e inspektorit të Pentagonit dhe një rezolutë për t’i dhënë fund luftës.
Burimi: Al Jazeera
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.