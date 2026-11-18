Mariners firmosin me Bryce Conley në kontratë të ligave të vogla, me ftesë për kampin pranveror
Seattle Mariners kanë arritur marrëveshje me hedhësin e djathtë Bryce Conley për një kontratë të ligave të vogla, sipas Will Sammon të The Athletic, në një raportim të përmbledhur nga MLB Trade Rumors. Conley do të jetë në kamp si i ftuar jo në listën kryesore, me ftesë për kampin pranveror.
Conley, 32 vjeç, e kaloi sezonin 2026 në sistemin e Mets. Ai nisi 18 nga 29 ndeshjet e tij mes Double-A Binghamton dhe Triple-A Syracuse, duke hedhur 111 2/3 inning me ERA 5.48. Në total, ai regjistroi një normë goditjesh të humbura prej 23.6% kundrejt një norme ecjesh prej 10.7%, megjithëse shifrat e tij bazë ishin shumë më të mira në Double-A sesa kundër kundërshtarëve të Triple-A.
Mets e thirrën Conley më 2 gusht gjatë sezonit të kaluar. Ai ishte në listë për një ndeshje, nuk hodhi asnjëherë, dhe më pas u caktua për largim nga lista. Ai kaloi waivers pa u marrë nga asnjë ekip tjetër dhe u kualifikua për agjenci të lirë të ligave të vogla në fund të sezonit.
Ai është aktualisht një “phantom ballplayer” — një lojtar që ka qenë në listën e ligës së madhe pa u shfaqur në asnjë ndeshje — dhe do të vazhdojë të punojë me shpresën për të bërë debutimin e tij në ligën e madhe.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.