Gauthier bën historinë me hat trick-un e katërt në një muaj, por Blues fitojnë 8-6 ndaj Ducks në një ndeshje me 14 gola
St. Louis Blues fituan 8-6 ndaj Anaheim Ducks më 17 nëntor 2026 në Enterprise Center, në një ndeshje me 14 gola, sipas raportimit të NHL.com.
Cutter Gauthier shënoi një hat trick dhe shtoi një asist, për katër pikë, por nuk mjaftoi për Anaheim. Ishte hat trick-u i tij i katërt që nga 1 nëntori — ai u bë lojtari i parë në historinë e NHL-së me katër hat trick-e në një muaj të vetëm kalendarik.
Gauthier e zgjati serinë e golave në 10 ndeshje radhazi, me 19 gola gjatë kësaj serie, vetëm një ndeshje larg rekordit të Anaheim prej 11 ndeshjesh radhazi me gol, të vendosur nga Teemu Selanne në vitin 1997. Ai ka 24 pikë (19 gola, 5 asiste) në një seri prej 12 ndeshjesh radhazi me pikë dhe është vetëm një gol larg barazimit të rekordit të NHL-së prej 20 golash në një muaj, të mbajtur nga Selanne dhe Joe Malone.
Për St. Louis, Robert Thomas dhe Logan Mailloux patën secili nga një gol dhe dy asiste, për nga tri pikë. Jake Neighbours dhe Jonatan Berggren patën secili nga një gol dhe një asist. Jordan Binnington bëri 25 pritje në startin e tij të parë që nga 5 nëntori. Blues janë 10-9-2 dhe kanë fituar 3 nga 4 ndeshjet e fundit.
Për Anaheim, Mikael Granlund shënoi një gol dhe dha një asist, ndërsa Jackson LaCombe dha tri asiste. Ducks janë 11-10-1 dhe kanë humbur 3 nga 4 ndeshjet e fundit. Ville Husso ndaloi 17 nga 24 goditjet para se Lukas Dostal ta zëvendësonte me 8:48 të mbetura në periodën e tretë; Dostal bëri 3 pritje.
Berggren hapi rezultatin 1-0 në minutën 2:13 të periodës së parë. Alex Killorn barazoi 1-1 në minutën 11:38, ndërsa Connor McMichael i dha St. Louis avantazhin 2-1 në minutën 19:07, me golin e tij të parë në 17 ndeshje.
Gauthier barazoi 2-2 në minutën 1:02 të periodës së dytë. Thomas e çoi St. Louis në 3-2 në minutën 11:41 dhe Dalibor Dvorsky e rriti në 4-2 në minutën 13:37. Gauthier, me një gol në power-play në minutën 16:19, e ngushtoi në 4-3.
St. Louis shënoi tri gola në 2:58 në periodën e tretë — Neighbours në minutën 5:36, Philip Broberg në minutën 6:19 dhe Mailloux në minutën 8:34, me golin e tij të parë të sezonit — për 7-3. Ian Moore e ngushtoi në 7-4 në minutën 14:59, Granlund, me një gol në power-play në minutën 18:35, e bëri 7-5, dhe Gauthier e plotësoi hat trick-un në minutën 19:19 për 7-6. Pavel Buchnevich, me portën bosh në minutën 19:22, vendosi rezultatin përfundimtar 8-6.
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